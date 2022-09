El ascenso de Goldie Hawn y el inesperado retiro de la escena

Convertida en un ícono de los años ochenta y noventa, Goldie Hawn fue la protagonista de los éxitos La muerte le sienta bien y El club de las divorciadas. A pesar del pleno goce de lo cosechado, hoy la mujer decidió poner en un segundo plano su profesión para abocarse a su familia.

Respecto de su alejamiento de los rodajes, afirmó: “Estaba caminando en una dirección que ya ni me satisfacía ni inspiraba. Así que me detuve para hacer una revaluación de mi vida, de todo lo que contenía y lo que quería hacer de ella”.

En este sentido, su distancia del oficio coincidió con la repentina muerte de su madre, la búsqueda de paz a través del budismo y el ascenso como estrella de Kate Hudson, su primogénita.

La primera carrera de Goldie fue la de bailarina y luego, poco a poco, comenzaría a vincularse con la actuación hasta convertirse en una estrella. Así fue que triunfó en Good morning show y en Flor de cactus. Consagrada como una joven promesa del cine, luego obtuvo roles importantes en los setenta, por ejemplo en La pícara adulta y Las mariposas son libres.

En un primer momento, Goldie no estaba interesada en ser parte de El club de las divorciadas. “No me interesaba en absoluto y dije que no varias veces porque, tal y como estaba escrita, era una historia de mujeres furiosas en trance de venganza y es un sentimiento que personalmente no comparto. Hablé con la productora acerca de mis temores y ordenó reescribir no solo mi personaje, sino la historia completa. Así se convirtió en una historia de unión femenina, en vez de una de escarnio de hombres”, confesó la intérprete oriunda de Washington. Además junto a Diane Keaton y Bette Midler hicieron la canción de la película que se convirtió en un éxito conmovedor llamado You don’t own me.

En el amor, tuvo dos matrimonios con colegas como Gus Trikonis y Bill Hudson pero ambos terminaron en divorcios. En un buen momento, conoció a su colega Kurt Russell, se enamoraron perdidamente y perduran juntos hasta la actualidad.

Luego de quince años fuera del ruedo, la mujer fundó una asociación que trabaja en el tratamiento en los trastornos de ansiedad y en la prevención del suicidio adolescente.

A los setenta y cinco años, Goldie sigue activa e intensa en sus proyectos personales. Incluso puso manos a la obra para dar sus primeros pasos en la elección de repartos, castings y todo lo que conlleva la producción.