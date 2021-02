"El audio de Fede Bal fue motivo de pelea"

Ya pasaron semanas de la separación de Barby Silenzi con el Polaco y miles fueron los rumores que llevaron a su separación. Pero en las últimas horas, la bailarina contó cuál fue el punto de partida para que se genere un quiebre en su relación. Ella destacó que fue el audio que se filtró de Fede Bal invitándolo a una fiesta.

Al ser consultada por Ángel de Brito en Los Ángeles de la mañana, destacó: "Si, ese fue motivo de pelea". Y Andrea Taboada le consultó si fue un quiebre, a lo que Silenzi dijo: "Si. Además, yo no estaba ni enterada. Nos habíamos peleado y supuso que estaba separado, no sé. Se fue a la fiesta y volvió muy tarde, a la mañana. él llegó re bien y me dijo que se fue a lo de Fede, a una fiesta. Obviamente, no me dio muchas explicaciones. Ya venía medio tirante la cosa". Además remarcó que el cantante no la engañó y que está muy segura de eso.