El descargo de Nati Jota en Twitter

Uno de los romances que más polémica ha generado es el de Ivana Nadal con Bruno Siri, ex de Nati Jota. El hecho tuvo repercusión ya que tanto el mundo del espectáculo como los usuarios de las redes sociales, destacaron la traición de la modelo a la influencer, ya que eran grandes amigas.

Pese a destacar que superó todo y que no guarda rencor, Nati Jota utilizó su cuenta de Twitter para escribir sobre lo que le pasó, de manera cómica. "Una vez guardé a un pibe como "amor" en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. Y saben? Después fuimos novios. AWWWWWW. Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal NO SEAN INTENSOS NUNCA NO SIRVE NO ES POR AHI. JAAAAAAAAAAAA".

Tras la repercusión y un sin fin de críticas hacia ella, la influencer decidió aclarar la situación y destacó que lo hizo de manera cómica: "No pienso hablar mal de alguien con quien estuve. Tuve una relación que me enseñó mucho y siempre voy a guardarle aprecio a quien fue parte de eso. Hice un chiste sobre mí, x si quedó alguna duda. Toda mi vida me reí de lo q me pasaba, no va a ser ahora la excepción. Los amo bye" ¿Todo aclarado?