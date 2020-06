El desesperado pedido de Silvina Escudero

Una cuarentena que cada día se hace más larga y que cambió la vida de todas las personas. Tanto artistas como músicos han implementado distintos shows y actividades en sus redes sociales, para mantenerse en contacto con el público. Silvina Escudero fue una de esas personas, pero ahora anda con un problema...

A la bailarina se le acabaron las ideas y reconoció en su cuenta de Instagram, que ya realizó muchas tareas para mantener su mente ocupada. Pero le pidió encarecidamente a sus seguidores, que le acerquen nuevas propuestas.

"Necesito que me aconsejen que más hacer en cuarentena!!! Ya ordene la casa, regale ropa, cocine mil recetas, limpie a fondo, entrene a full, vi cuarenta series!!!!!! Que más hago hasta septiembre encerrada? Leo consejos por favor! Porque donde yo vivo no me dejan ni salir a caminar hasta la esquina!", señaló en su posteo. Sus seguidores le comentaron varias propuestas y habrá que ver la respuesta de la bailarina ¿Le habrá gustado alguna?