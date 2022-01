El difícil momento del músico Gustavo Bazterrica

El guitarrista Gustavo Bazterrica, ex integrante de Los Abuelos de la Nada y de la banda de Charly García La Máquina de Hacer Pájaros, se encuentra en situación de calle y tiene severos problemas económicos y de salud.

"Debido a diferencias irreconciliables con mi ex pareja, me encuentro al día de la fecha sin hogar", publicó en su perfil de Instagram el pasado 28 de diciembre y dos días más tarde, le avisó a sus seguidores que le habían robado su teléfono celular.

Un joven llamado Emiliano Bustos está actualmente ayudando al músico, alojándolo en su casa tras un encuentro casual que tuvo con él en la calle.

Bustos describió en sus redes sociales cómo fue el encuentro con el guitarrista:

“No sé por donde empezar. Me cruce hace unos días con este señor en un cajero automático, llego en un remis y al toque me di cuenta que tenia problemas motrices. No se podía casi ni bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse, empezamos a charlar. Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada mas y nada menos que Gustavo Bazterrica, eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada”, comenzó su relato.

Luego, detalló el crítico estado de salud en el cual encontró a Bazterrica:

“Me dolió verlo tan deteriorado. Con la cabeza súper lúcida, pero con graves problemas motrices".

Luego, el joven relató cómo asistió al músico y compartió una foto con él: “Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa, charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Mas que hablando, escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias”.

Por el momento, el músico se quedará alojado en la casa de Bustos hasta que obtenga el dinero de la pensión que está tramitando. Por lo pronto, varios colegas están armando una campaña solidaria para sumarse a la ayuda brindada por el joven que lo hospeda.