El divorcio de Elliot Page

Bajo sus labores profesionales, Elliot Page logró consagrarse como una actriz inmensa dados sus roles en los filmes Juno e Inception como también en la serie The umbrella academy.



En el presente, ella sintió que su orientación sexual no coincidía con su deseo, por lo que cambió de identidad, se asumió como trans no binario y modificó su nombre a Elliot.



Durante el transcurso de este camino de descubrimientos y nuevas adopciones, el intérprete estuvo acompañado por su esposa, la bailarina de 26 años, Emma Portner.



Esta relación consolidó su amor en enero del 2018 en una ceremonia íntima y atravesó diversas crisis que los llevaron a separarse brevemente en más de una oportunidad pero siempre volvían a elegirse.



Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, las asperezas llegaron para quedarse puesto a que Elliot solicitó el divorcio definitivo, presentó la documentación necesaria en un tribunal de Manhattan.



En la actualidad, la expareja redactó un comunicado donde confirman la triste noticia: “Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, he­mos tomado la difícil decisión de divorciarnos tras nuestra separación el pasado verano. Nos respetamos mutuamente y seguimos siendo muy amigos”.



Por otra parte, los seguidores estuvieron atentos a las redes sociales pertenecientes a la expareja y notaron que, si bien continúan siguiéndose, han borrado las fotografías que las mostraban en una vida en común.



Vale mencionar que Elliot desactivó temporalmente su cuenta cuando decidió iniciar el camino hacia el cambio de identidad de género para retomar el uso del universo digital paulatinamente.