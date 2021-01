Las separaciones más escandalosas

Parece que poner punto final a una relación cara a cara entre las dos partes es parte del pasado. Cada vez son más los famosos que se apuntan a la moda de romper sus noviazgos vía mensaje de Whatsapp, por conversación telefónica o incluso anunciándolo en televisión, como si fuera un nuevo disco. A continuación, un repaso de las celebridades cuyas rupturas fueron las más comentadas por el modo en el que se llevaron a cabo:

Ben Affleck y Ana de Armas: que la pareja de actores haya decidido terminar su relación de un año fue sin duda una de las noticias de la semana, ya que las imágenes de Ben Affleck y Ana de Armas paseando a sus perros abrazados por las calles de Los Ángeles o disfrutando de un día en familia, con los hijos del intérprete, se habían vuelto cotidianas entre los medios de comunicación.

Sin embargo, varios medios estadounidenses apuntan a que los actores se encontraban en puntos diferentes de su relación y decidieron seguir sus caminos por separado. Una decisión que, al parecer, fue tomada durante una conversación telefónica. La pareja se separó por teléfono. “Han tenido numerosas discusiones sobre su futuro y juntos decidieron separarse”, dijo una fuente cercana a la ya expareja a la revista People.

David Bisbal y Chenoa: antes de la dolorosa imagen de Chenoa en la puerta de su casa atendiendo entre lágrimas a los medios de comunicación, la cantante presenció cómo su entonces pareja, David Bisbal, aseguraba en la televisión que estaba soltero. “Alguien me llamó por teléfono y me dijo: ‘Pon la tele’. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela), encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie”, explicó Chenoa en su libro Defectos perfectos.

Irina Shayk y Cristiano Ronaldo: la modelo y el deportista discutieron a través de varios mensajes de texto y finalmente ella decidió finalizar por la misma vía. Irina y Cristiano llevaban cuatro años saliendo, pero los rumores de infidelidad del delantero dificultaron cada vez más la relación.