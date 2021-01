Radio ritual lanza su nueva canción

Fundada en Los Ángeles, California, la banda identificada como Radio Ritual está conformada por artistas oriundos de diferentes culturas y países como España, Brasil, Estados Unidos, México y Argentina.

De esta manera, los buenos muchachos Burton Car (guitarra); Tinu Cer (bajo); J. C (voz); Eduardo Baldo (batería); y Mac Pérez (segunda guitarra) aunaron sus magias para llevar a cabo un proyecto musical que circula en una multiplicidad de estilos como el punk; rock; grunge y heavy metal.



En el presente, produjeron y lograron grabar cinco singles titulados Dancing dead, Robots wear, Underwear, Candy at the core, y Love bomb que formarán parte del primer EP en común.



Asimismo, tuvieron la chance de grabar el videoclip del primer tema y corte de difusión que relata las vicisitudes que atraviesan los músicos al verse atrapados en una prisión apocalíptica. Allí deberán enfrentar diversos desafíos para lograr alcanzar la ansiada libertad.



Este material fue dirigido por la dupla creativa de cineastas integrada por Mara Adina e Ilinca Calugareanu.



Respecto a este tema, el cantante de la formación expresó: “La canción trata sobre relaciones tóxicas. Es una visión escapista, que aclara una época oscura. La historia de la canción es una metáfora de cómo probablemente muchas personas podemos vivir nuestras vidas en una miseria silenciosa. Totalmente contento con estar cabreado todo el tiempo y culpar a los demás por cómo te sientes. Pero encontré una manera de curarme y continuar con la vida tal como está. Ya no necesito ser una víctima tan chupa-almas. Dancing dead trata sobre la danza de la negación en la que podemos entrar tan cómodamente a veces. Transitando nuestro día a día como muertos vivientes”.



Vale mencionar que el material se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.