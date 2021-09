El dolor de Diego Pérez

Diego Pérez está transitando un duro momento, ya que murió su padre Héctor. El actor compartió distintas fotos junto a su padre en las redes sociales y confirmó la triste noticia. Cabe destaca que meses atrás, había fallecido su mamá.

"Hoy se me fue el hombre más bueno del mundo, mi papá Héctor. Gracias papá por tanto amor, sos la persona más honesta, justo y buena que conocí en mi vida, me enseñaste todo... Me apoyaste siempre... Fuis un marido maravilloso, un padre excelente. Después de 4 meses y 5 días que se fue mamá, te vas con ella a estar nuevamente de la mano como lo hicieron durante los 60 años de amor que estuvieron juntos. Fuiste hijo, marido, padre y abuelo. Fuiste el más tierno", destacó. La publicación generó likes y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.