Martín López Lacci, la revelación de Karnawal

Esta semana se estrena Karnawal, de Juan Pablo Félix, una potente realización en donde el debutante Martín López Lacci construye un personaje entrañable entre lo áspero y sensible que necesitaba un rol así. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles del proyecto.

—¿Cómo llegás a Karnawal?

—Juan Pablo estaba buscando un malambista para enseñarle a actuar, creía que era ese el camino en vez de enseñarle malambo a un actor. Recorrió varios lugares y festivales de folclore, hasta que me vio en el Festival Nacional de Malambo de Laborde Córdoba, en donde fui finalista por segunda vez, intentó encontrarme, no pudo, hasta que me vino a ver a Salta. Yo no entendía nada, hicimos castings, me ponía nervioso, fue un mundo al que ingresé muy de prepo y por alguna razón iba quedando en los castings. Así quedé, me hicieron la propuesta, quedé y después empecé a trabajar con María Laura Berch, que me enseñó a actuar.

—En el baile hay algo de actuación ­también…

—Creo que el malambo demuestra, no una actuación, porque actuar es ponerse en la piel de otro, que sos vos en tu presencia más fuerte, salvaje, pero siempre siendo vos mismo, no otra persona. Eso es lo que mostrás al actuar en el escenario, manteniendo una presencia, pero es otra cosa, no es actuar, tiene sus cosas similares, el personaje conmigo, pero es otra cosa.

—Tu personaje por momentos parece un animal salvaje en el marco de esta familia disfuncional. ¿Cómo fue ingresar en ese universo?

—Al momento que María Laura comenzó a entrenarme, me indicó, porque yo siempre sonrío, todo el tiempo, me dijo que era lo contrario a mí, no sonríe, no habla, es introvertido, misterioso, y me fue difícil encarnarlo, pero creo que al final lo logré. Entendí que para hacerlo tenía que ser como cuando estoy arriba del escenario con el malambo, mi lado más salvaje.