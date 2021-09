Andrea Rincón, al frente de un ciclo necesario

Andrea Rincón se suma a Seres libres, programa televisivo que se emite todos los viernes a las 22 bajo la coordinación de Wolf Producciones. Gastón Pauls cede su lugar a la actriz, y con ella habló diario Hoy para saber más de este necesario programa.

—¿En qué momento te encuentra la propuesta?

—En un momento en el que no quería conducir, me habían llegado varias propuestas y no quería. La parte laboral de mi vida la tengo muy estructurada, sentía que este era el momento de la actuación y no de la conducción. No me sentía preparada. Pero había una parte que era mucho más importante, que era que llegue el mensaje, aportando un poco parte de las herramientas que adquirí a lo largo de los años. El resto lo hacen los invitados. Me llega, además, en un momento de mucho compromiso social.

—Vos venías con esto hace tiempo, e incluso participaste de un corto que hablaba del bullying...

—Sí, trabajando además en barrios carenciados, llevando comida a la gente en situación de calle, ropa, alimentos. Y eso arrancó ahí, dando charlas en las cárceles, institutos de menores y centros de rehabilitación. Primero hablando sobre el bullying, luego me pidieron que comenzara a hablar sobre mi experiencia. Los animo a hablar, doy devoluciones sobre las herramientas que yo adquirí en tratamientos e inevitablemente me vuelvo a llevar herramientas.

—¿Qué mensaje te interesa transmitir?

—Que pidan ayuda porque se puede salir. Pasa que estando en situación de consumo eso no lo ves, no escuchás, no sentís. Esa persona está sola y hay que repetírselo las veces que sea necesario. Así como no se puede ver eso, no se ve la salida, estás desesperado. Sin embargo, se puede salir y lo único que hay que hacer es pedir ayuda.

—El programa habla con personas que lograron salir…

—El programa es fantástico, primero porque es el primero que habla de esto, porque siempre esto fue un tabú, y nunca se hizo algo así, con herramientas que te digan dónde tenés que llamar o hacer. Es fantástico que se pueda hablar y dar un poco de luz en esa oscuridad.

—¿Lo habías visto antes?

—Sí, luego Gastón me llamó y acepté hablar de esto con él porque en otro espacio hubiesen corrido el eje hacia otro lugar. Esto es maravilloso, además, porque él habló con referentes de muchas edades, sin caretas. Vivimos en una sociedad donde los haters siempre marcan al otro, y creo que la única manera de poder salir y evolucionar es conectarse finalmente con aquello que a uno no le gusta de uno.