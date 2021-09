Este domingo llega una nueva edición de los premios Emmy

Este domingo se entregan los premios Emmys, los más importantes de la industria televisiva estadounidense. La comedia "Ted Lasso" y los dramas "The Crown" y "El cuento de la criada" son las series más nominadas a la 73ra. edición de los estos premios.

La comedia de AppleTV+ "Ted Lasso", tira protagonizada por el reconocido Jason Sudeikis que en poco tiempo se convirtió en una de las mejor recibidas por el público y por la crítica desde su estreno el año pasado, compite con trece nominaciones en el terreno de la comedia, entre ellas las de Mejor Serie, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto para Brett Goldstein y Mejor Actriz de Reparto para Juno Temple. La categoría de Mejor Serie de Comedia también está integrada por "Cobra Kai", "Emily en París" y "El método Kominsky", de Netflix; "The Flight Attendant" y "Hacks", de HBO; "Black-ish" y "PEN15".

Por otro lado, "The Crown" y la distópica "El cuento de la criada", de Netflix y Hulu, respectivamente, recibieron once candidaturas cada una y esperan obtener el premio a Mejor Serie Dramática, al que también aspiran "Pose", "The Boys", de Amazon Prime Video; "Bridgerton", de Netflix; "Lovecraft Country", de HBO; "The Mandalorian", de Disney+; y "This Is Us", de NBC.

Entre las miniseries que compiten por su propia estatuilla se ubican cinco producciones que fueron un éxito entre las audiencias de todo el mundo durante el último año, la primera de ellas la poderosa "I May Destroy You", de HBO, creada y protagonizada por Michaela Coel e inspirada en su propia experiencia tras haber sido abusada sexualmente. El intenso y emotivo policial "Mare of Easttown", también de HBO y con la ganadora del Oscar Kate Winslet en el papel principal; "Gambito de dama", la popular serie ajedrecística de Netflix con Anya Taylor-Joy; el drama racial de Amazon Prime Video "The Underground Railroad" y "WandaVision", de Marvel y Disney+, completan la lista.

Además, la entrega será la primera en tener a una mujer trans entre sus candidatas, luego de que en julio pasado se conociera que la intérprete Mj Rodríguez había sido seleccionada en la terna de Mejor Actriz del rubro dramático por su trabajo en "Pose". Rodríguez forma parte de la tercera temporada de la tira de FX en el papel de Blanca Rodriguez-Evangelista, fundadora de uno de los grupos que integran esa historia situada en la Nueva York de los 80 que retrata el universo de las comunidades LGBTI+ de origen afroamericano y latino que participaban en la cultura de baile drag.

La gala será la segunda de las premiaciones de Hollywood en llevarse a cabo de forma presencial, luego de que los Oscar lo hicieran en abril pasado y que los Critics' Choice Awards, los Globos de Oro y los Bafta británicos tuvieran versiones híbridas, con un aforo muy mínimo, apariciones por videollamada, la aplicación estricta de protocolos sanitarios y una inevitable adaptación a un formato menos extenso y espectacularizado.