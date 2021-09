Músico y compositor, Berni Wav presenta su nuevo material titulado Un viento. Al respecto, esbozó: “La idea del video y de la canción siempre fue hacerlo con pocas personas en el grupo de trabajo. Que no se expanda esa energía. Por esto mismo, el video lo hicimos con Eugenia Breglia, quien ideó todo el video y sin ella hubiera sido imposible llevarlo a cabo. Ella tiene una delicadeza y una sensibilidad que jamás la vi en alguna realizadora audiovisual”. Durante una entrevista con este medio, el artista detalló su estadía profesional.

—¿Qué traés entre manos para este momento?

—Estoy presentando mi nueva canción llamada Un viento y su respectivo El documental de Un viento. Este fue mezclado y masterizado por Lucas Romano y los videos realizados por Eugenia Breglia. Estábamos muy confiados en la canción pero no creíamos que íbamos a tener tanta buena aceptación y rápida de parte del público. Nos están llegando muchos mensajes de cariño que nos sorprenden cada día.

Un viento será parte de mi segundo disco, el cual está en proceso de mezcla. En este próximo material mostraremos -ya que somos todo un equipo- nuestro lado más clásico. Nos vamos a jugar puramente por la canción y su forma tradicional.

El primer disco (Recortes 2020) fue pura máquina, en este disco será la guitarra nuestro corazón. Son tiempos en los que necesitamos puentes para conectarnos y la guitarra es mi mejor puente para llegar al público. Creo que aferrarnos a nuestras raíces del rock nacional y nuestra niñez es lo más sincero y puro que hay. Las milanesas que hacía mi abuela, el gol en el patio del colegio y los primeros discos que escuché son mi mayor influencia.

—¿De qué manera vivís esta apertura paulatina y la vuelta a los shows?

—Genial. Ya quiero tocar en vivo. Me encanta crear y hacer canciones pero volver a conectarme con la gente que nos sigue es fundamental, es el motor para que podamos seguir tocando. ¿Para quién canto yo entonces?.Este alejamiento de los escenarios nos hizo dar cuenta de que la “música muda” no tiene sentido. Las canciones van a comenzar a cantar devuelta cuando el camino de la comunicación sonora no tenga tanta pantalla y más sonido desde el instrumento.

Si escucho el sonido de un vivo de Instagram, ¿estoy escuchando al artista en directo o a al artista haciendo una proyección en mis parlantes? Por eso amo los lugares chicos donde los sonidos van directo, sin intermediarios.

—¿En qué material estuviste trabajando?

—Hace meses que estamos trabajando en más de 15 canciones, las cuales quedarán entre 9 y 11 canciones. Ahí tendrán lugar las mejores de ellas o las que vibren más con la idea de disco conceptual. ¿Viste que volvió la idea como concepto? Mi idea es hacer algo totalmente diferente. Ahora se hace un álbum conceptual solamente para ir relegar el arte y utilizarlo como objeto de puente para la venta de tickets. No digo que no sea válido pero no puede ser el único fin. El fin tiene que ser hacer más hermoso este mundo, más que fin, que sea el principio.