Rocío Marengo tras el escándalo

Tras su presentación en La academia, Rocío Marengo comenzó a mostrarse sensible y emotiva, lo que llevó a Marcelo Tinelli a indagar al respecto. Entonces, la mujer confirmó que está muy cansada del destrato de su novio Eduardo Fort, que nunca la acompaña, y ni siquiera se muestra en público cuando concurre al estudio. Allí se largó a llorar, miró a cámara y dijo que estaba harta.

Durante las declaraciones, su teléfono no paraba de sonar, pero jamás fue atendido: el empresario buscaba subsanar la situación. Sumado a eso, en los momentos posteriores salió a la luz una infidelidad del hombre, confirmada por la tercera en discordia. Se trata de la panelista Nazarena Nóbile, que supo formar parte de Intrusos en el espectáculo. Esta primicia fue brindada por Rodrigo Lussich, que afirmó además que el affaire duró 8 meses, mientras transcurría la relación entre Fort y Marengo.

Al ser consultada, la periodista afirmó: “Todo lo que decís es cierto, es verdad. Estuvimos en Un sol para los chicos, pero nada, no te puedo decir mucho más que eso. La familia Fort es un grupo al que quiero mucho, gente de un perfil bastante bajo, una familia de un gran corazón”. Asimismo, aclaró: “No pienso meterme en este bardo que no es mío. Me parece una situación a la que nadie debería estar expuesto”.

Luego de la exposición mediática, los hijos de Fort, fruto de su primer matrimonio, demostraron cierto malestar hacia Rocío. La mediática defendió su buen nombre y aludió que esta situación vinculaba a la pareja, por lo que solo ellos pueden opinar.