Benjamín Vicuña: “Siempre he tenido ganas de dirigir”

Benjamín Vicuña es parte de Victoria, serie dirigida por Leo Damario, que se ve en Amazon Prime Video. Narra la historia de una vengadora que ayuda a mujeres a continuar con su vida. Sobre el proyecto, su futuro y presente, diario Hoy dialogó en exclusiva con él.

—¿Qué te impulsó a participar de Victoria?

—Por un lado,Victoria significó el regreso a mi oficio, reencontrarme con la actuación en medio de la pandemia, en medio de la niebla. Fue la posibilidad de laburar, pero también de poder abstraer tanta angustia, dolor, incertidumbre en creación, en un personaje. Desde ya, creo que también es una serie que suma, que habla también sobre la lucha, los mandatos y la denuncia de violencia de género. También estoy muy feliz de auspiciar el debut actoral de Cecilia Peckaitis. Ella es el corazón de la serie y fue muy lindo reencontrarla desde sus años de MTV. En el rodaje conversamos con ella y Leo sobre la familia y las segundas oportunidades. Hizo un maravilloso trabajo como actriz protagónica. Se requiere carisma estelar y estuvo a la altura.

—¿Cuál fue el principal desafío a la hora de encarnar un personaje tan repudiable como el que te toca en la serie?

—La verdad que poder interpretar a un personaje así me permite representar discursos y personajes que están quizás alejados de mí, de mi moral, de lo que me parece correcto o no. Me divierte, me seducen este tipo de personajes. Los personajes malos son, por decirlo de alguna manera, riquísimos y creo que existe la posibilidad de hacer mucha comedia también, como en el caso de Torcuato, de Argentina, tierra de amor y venganza.

—¿Creés que la serie, y, particularmente, tu participación, ayuda a visibilizar temas presentes en las agendas y debates? Lamentablemente, continúan siendo noticia todos los días...

—Este tipo de series actualizan un montón de temas, ponen en agenda temas que deben ser parte de la conversación. No es una serie a modo de denuncia, pero sí a modo de instalar debate a nivel nacional y por qué no decir regional, a través de Amazon. Tienen una misión y un objetivo.

—¿Cómo fue el trabajo con los compañeros, siendo que en esta oportunidad todo fue virtual?

—Bueno, con Leo fue un trabajo exquisito, desde poder ir definiendo el personaje, la historia. Luego el desafío de poder acercarnos a la ficción de otra manera, de forma muy artesanal, con las herramientas que teníamos. Fue maravilloso sentir que, independiente que nos estaban encerrando y estábamos como actores con los teatros cerrados y todo, esto podía salir igual. Era una llama que podía resurgir la ficción en medio de la dificultad.

—La serie desembarcó en Amazon, ¿cómo creés que ayuda a su visibilización y difusión?

—Bueno, por supuesto que Amazon es una gran plataforma. Es un honor que le puedan dar alas a la ficción y que se generen más y mayores oportunidades de trabajo para la gente de la industria. Así que contento, feliz por eso. Claramente visualiza los problemas que hoy suceden, en este caso en la Argentina y en la región, y ayuda sobre todo al debate y al reflejo.

—Como actor, ¿cómo estás viviendo este año de múltiples estrenos en proyectos en los que estuviste? Teniendo en cuenta el paréntesis por la pandemia...

—Vivo este 2021 efectivamente con muchos estrenos. Estoy con Terapia alternativa con Carla Peterson en Star+, estoy en Viacom Telefe con una serie que se llama El primero de nosotros, con Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Rafa Ferro. Y también con este proyecto en Amazon y con el estreno de la producción chileno española Inés del alma mía en la misma plataforma. Así que, bueno, un año de estrenos, de sentir que podemos empezar a salir, volver a hacer lo que nos gusta, que reabren los teatros lentamente y que de alguna manera pasa lo que ha sido esta pesadilla para todo el mundo. Ahora veremos si nos queda o no algún tipo de ­lección.

—Sé que con Leo estás embarcado en una propuesta maravillosa como Sirena, ¿qué podés adelantar de ese proyecto?

—Es una historia de fantasía pero muy sentida. Habla de un padre y una hija. Remite en la idea de producción a Boyhood, ya que Leo se basa mucho en el material orgánico y documentado de su hija Amanda Ruby, que será parte de la ficción. Tambien es una historia de amor muy fuerte entre mi personaje y el de Emilia Attias.

—Saliendo de las series y el cine en tu rol de actor, ¿para cuándo un proyecto, sea en cine o televisión, dirigido por Benjamín? ¿Tenés esa inquietud?

—Sí, siempre he tenido las ganas de dirigir, me gusta mucho, me encanta el proceso del actor desde lo más íntimo, pero creo que el primer paso va a ser desde el teatro, que fue lo que estudié y lo que más me gusta.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—El año de trabajo sigue con los estrenos que te mencioné y con terminar El primero de nosotros y luego una película con Sebastián Schindel, el mismo de El patrón y Crímenes de familia, con Florencia Peña y elenco.