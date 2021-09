Carmen Aub: “Estoy totalmente fuera de mi zona de confort”

Carmen Aub, la talentosa actriz mexicana reconocida por su participación en El señor de los cielos y Niñas mal, asume un nuevo desafío: el de estar al frente de una nueva propuesta de E! Entertainment Latinoamérica. Con Carmen se estrenará el 28 de septiembre. Diario Hoy dialogó con la actriz y ahora conductora de este ciclo de 12 episodios, de una hora cada uno, en donde dará la bienvenida a una serie de invitados: desde celebridades y expertos hasta personas que han vivido experiencias únicas, para dialogar de diferentes temas.

—¿Cómo estás viviendo el lanzamiento de la propuesta? Conociendo tu faceta actoral, seguramente te valgas de algunas herramientas de la interpretación para hacerlo…

—Sí, estoy usando herramientas de mi preparación normal como actriz, con personajes, con esa primera regla que es “no juzgar”. Me inspiré en esto, porque en el programa tocaremos varios temas polémicos y no los quiero juzgar. Estoy muy emocionada, estoy totalmente fuera de mi zona de confort, pero lista para darlo.

—¿Tenés algún referente para conducir?

—Tomé un curso con mi padre, que es periodista; él está dando cursos diferentes y me preparé con él. Siempre me ha aconsejado y cuando decidí embarcarme en esta aventura decidí hacer el curso con él porque es un reto, pero estoy lista para hacerlo y aprender.

—¿Qué consejos te dio?

—Que lo más importante, siempre, y en cualquier orden de la vida, es escuchar. Yo trabajé durante un tiempo en una cafetería y por ejemplo decía ¿Lo quiere para tomar aquí o para llevar? ; y me respondían sí. Es porque no escuchamos, estamos todo el tiempo en automático. Hay que escuchar para que realmente podamos conectar.

—-¿Cómo convivirá la Carmen actriz con la conductora?

—Voy a ser vulnerable, estoy nerviosa porque ya no le puedo echar la culpa al escritor (risas); ya son mis ideas o palabras, seré yo. Y ahora las redes sociales, que son tan fuertes, todos tienen algo que decir; ahora los comentarios directamente serán hacia mí. Es una responsabilidad muy grande, pero estoy emocionada por recibir comentarios, críticas constructivas y de las malas, así estoy.

—¿Cómo creés que el programa dialogará con las actuales conquistas de género?

—Siento que la palabra empoderamiento está muy utilizada, y muchas veces hasta la sacan del contexto, acá la palabra clave es variedad, de temas, invitados, y el empoderamiento para mí vendrá de la variedad.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Estoy estrenando look porque estoy filmando una película, de la que no puedo hablar mucho, y también se estrenará la última serie de comedia que hice para Telemundo, Parientes a la fuerza. Es divertida, pero también con drama. Es un año de salir de mi zona de confort, me di a conocer con un personaje como Rutila Casillas, pero este año romperé todo para dedicarme a hacer un programa distinto con mi familia de Telemundo, el programa y la película.

—¿Fue difícil salir de la zona de confort?

—Si, completamente, porque a nadie le gusta fracasar, que lo corrijan; no solo por el personaje y género que hacía, a nadie le gusta sentirse que no puede. Pero lo que me motiva es sentir los nervios como la primera vez, afirmando que puedo hacerlo, y si no lo hago no sabría cómo mejorar.

—¿Si tuvieras que elegir papeles para que conozcan tu trabajo cuáles serían?

—¿Dónde está Elisa?, El señor de los cielos, ahora Con Carmen, y si no, mi personaje en Una mujer sin filtros.