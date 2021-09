Bárbara Lombardo: “Renata es un personaje muy alejado de mí”

Bárbara Lombardo es una de las protagonistas de La 1-5/18, serie con la que la ficción vuelve a la pantalla local, de lunes a viernes en el Trece a las 22. Con ella habló diario Hoy para conocer detalles de una propuesta de la que también participan Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Lali González, Luciano Cáceres y Romina Gaetani, entre otros, y figuras de la música como Ángela Leiva y El Polaco, que debutan encarnando personajes.

—¿Cómo estás viviendo la previa al lanzamiento de la propuesta?

—Con mucha ansiedad, ganas, alegría, esperanza, que nos vaya muy bien, de que le guste al público, que se entretengan, que se diviertan, es una telenovela, un culebrón, ficció. Me parece que puede llegar a entretener, divertir, conmover y eso hace que me sienta animada y feliz por el inminente estreno.

—¿Cómo se vivió el retornar al set después del largo período de pandemia?

—Con mucha alegría, con mucha excitación, la verdad es que tenía muchas ganas de volver a la cancha, de disfrutar y trabajar, y más allá de la Covid-19 y de los riesgos que corremos día a día, me parece que yo sentía que había que hacerle frente y poner el cuerpo. Lo hice con mucha alegría y con mucha pasión, como siempre.

—¿Cómo modifica a un actor el tema de los protocolos?

—En mi experiencia personal, me siento como menos libre físicamente, de la expresión corporal que para mí es reimportante, de abrazar a la compañera, al compañero, tocar, besar, moverme libremente en el set, ensayamos con máscara, con distancia social, la circunstancias traspasan la situación y se nota más frialdad en la escena, no en el compartir, aunque hay diferencias, de ver que no estemos cerca, tener la máscara hasta el último momento, de respetar el espacio, no hacer tanto contacto físico, es diferente, la verdad.

—¿Cómo llegás al proyecto?

—Muy feliz, empezamos a rodar en abril, se empezó a armar el año y me llegaron tres proyectos, de los cuales pude hacer dos, este es uno de ellos, de los que pude y elegí hacer. Estaba con muchas ganas de retomar el trabajo después del 2020 y estamos dándolo todo, todos, y me encuentra y me encontró con mucha alegría y ganas de trabajar, ya pasaron seis meses, y lo seguimos haciendo, más allá de la pandemia, con protocolos y cuidados, somos testeados y cuidados por una empresa que respeta todo y por eso estamos muy felices de hacerlo.

—¿Qué desafíos te implica Renata? ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

—Muchos. Renata es un personaje muy complejo, muy lindo, y al mismo tiempo muy diferente de lo que vengo haciendo, así que eso me atrajo mucho, alejado de mí, en muchos sentidos, ideológicos, personales, físicos. En realidad soy bastante coqueta, es un desafío hermoso, muy atractivo, muy convocante, sobre todo por el hecho de darle un cierto humor, cierta alegría, más allá de sus oscuridades, conflictos y estructuras, siempre pendiente de la aprobación del otro, de la aprobación de la sociedad, trabajadora incansable y muy dependiente del feedback de los que la rodean. Eso era muy interesante de probar, de ver qué le pasa cuando eso se va resquebrajando, pero muy feliz de encarnar un culebrón, una comedia, un drama, nada más divertido que poder divertirnos con esos límites tan amplios, feliz con Renata, veremos cómo la toma el público.

—¿Cómo es la conexión con el resto de los compañeros y en particular con Luciano?

—Es bárbara, con todos y todas mis compañeras, con Luciano, con Baltazar, con Lali, con Mavi, que hace de la empleada doméstica de la casa, todos tenemos una onda buenísima entre todos y entiendo que eso va a hacer que funcione bien el programa, va a traspasar la pantalla. Somos como burbuja, porque nos testeamos y podemos salir a veces, estamos felices, es un grupo alegre y trabajar con ellos es un placer.

—¿Con qué te gustaría que se conecten los espectadores?

—Con respecto a mi personaje, que puedan ver cómo siguió todos los patrones y reglas que indicaban que podía a ser exitosa, casarse con alguien que conocía desde pequeña, tener un trabajo bien remunerado, y ver qué pasa cuando todo se comienza a resquebrajar. Es una tragedia para ella, pero también una oportunidad. También que tras ella hay una persona muy sensible y sufrida que eligió construir todo eso y basarse en eso para sobrevivir al mundo que a veces es tan complicado.

—Además de la novela, ¿estás con algún nuevo proyecto o película a estrenarse?

—Sí, acabo de terminar una película que se llama Ustedes deciden, la filmamos en Uruguay, con Gastón Sofritti y Lucho Leyrado. Es una comedia, no puedo contar más, pero espero que se estrene y para enero tengo otra película, cuando terminemos la novela, así que feliz.

—¿Por qué los espectadores tienen que ver La 1-5/18?

—Es una ficción nacional hecha con mucho amor, pasión y es tan disparatada que va a ser muy entretenida, tiene drama, amor, comedia, culebrón, de todo, con excelentes actrices y actores, producida por Pol-Ka y con un grupo con muchas ganas de entretener a los espectadores y que la vean en sus casas, así que ojalá que se prendan.