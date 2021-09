Ted Lasso, Hacks, The Crown y Mare of Easttown, grandes ganadoras de los Emmy

Ted Lasso, The Crown, Hacks y Mare of Easttown resultaron ser las grandes series ganadoras de los 73 Premios Emmy, distinción que todos los años entrega la Academia de Televisión de Estados Unidos y que pudo seguirse en Argentina a través de la señal TNT.

En una ceremonia más discreta que en otras oportunidades, las mujeres coparon el evento con discursos asociados a la búsqueda de igualdad en una industria en la que continúan las diferencias salariales y de oportunidades. Jessica Hobbs, que se alzó con el premio a la mejor dirección por su trabajo en The Crown, siendo la primera vez que este galardón es ganado por una mujer, en su discurso de agradecimiento se lo dedicó a “aquellas mujeres que abrieron un camino para que estemos hoy aquí”.

En la misma línea, Julianne Nicholson, que se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión, en su discurso habló de la importancia de programas como Mare of Easttown, en donde “las relaciones y vínculos entre mujeres están tan bien desarrollados”, para luego agradecerle a Kate Winslet en particular: “No sólo sos una gran actriz, sino que además, como productora, te ocupaste para que todos estuviéramos cómodos trabajando, algo que no es frecuente”. Tobías Menzies, Gillian Anderson, Peter Morgan, ganaron los premios por actuación secundaria por The Crown y guion, respectivamente; mientras que Evan Peters fue el mejor actor secundario en miniserie o película para TV.

Brett Goldstein y Hannah Waddingham resultaron los mejores actores secundarios en comedia, y Saturday Night Live fue el mejor programa de entretenimientos. Por su parte, John Oliver se llevó dos premios para su programa. El mejor guion de comedia fue para Hacks, y la mejor dirección recayó también para esta sitcom, ya que Lucia Aniello fue elegida como la mejor realizadora de comedia. En el mismo rubro, Hacks se alzó con el guion para la mejor comedia del año; y su protagonista, Jean Smart, que también estaba nominada como mejor actriz en una miniserie o película para televisión, ganó como mejor actriz protagonista de comedia. En el mismo rubro pero masculino, Jason Sudeikis resultó vencedor, al igual que lo fue el programa como mejor comedia. Por otro lado, Ru Paul’s Drag Race ganó como el mejor programa de competencia. I may destroy you resultó ser el mejor guion para miniserie dramática y Kate Winslet la mejor actriz en el mismo rubro. Ewan Mc Gregor fue el mejor actor por su interpretación de Halston. Finalmente los premios para la mejor actriz y para el mejor actor en una serie dramática fueron para Olivia Colman y Josh O’Connor, por sus roles en The Crown. La mejor serie dramática fue The Crown; y The Queen’s Gambit fue la mejor miniserie dramática del año, cerrando un evento con muchos premios cantados y pocas sorpresas.