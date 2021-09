La comedia, presente más que nunca en la gala

La 73 entrega de los Premios Emmy, que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión Americana, tuvo a la comedia en el centro de la ceremonia. Una muestra de esto es el hecho de escoger a Cedric The Entertainer, actor y cómico, como conductor; y tener entre las producciones más nominadas de este año a Ted Lasso y WandaVision, con su fantasía presente, pero también con el guiño y homenaje a las sitcoms más exitosas de todos los tiempos. Esta decisión de los votantes de poner en el centro al humor habla de la necesidad del público y la industria por ver más comedia y humor, luego de tiempos oscuros para todos.

Ted Lasso, la gran revelación del 2020, ha logrado que su reciente temporada llevara a niveles inimaginados el visionado de cada episodio en AppleTV+. Además, llevó a un lugar especial a la plataforma de la empresa creada por Steve Jobs. Su historia es la de un entrenador de fútbol americano (Jason Sudeikis) que viaja a Inglaterra por una oportunidad laboral única y se encuentra con que deberá dirigir un equipo, pero de fútbol tradicional, sin saber que, en realidad, detrás de esta decisión existe un siniestro plan para llevar a la bancarrota al conjunto deportivo por su falta de pericia para hacerlo. Lo que no sabían, claro, sus empleadores es que Lasso logrará reinventar la formación y, de alguna manera, guiar hasta la victoria a sus miembros. Con 20 nominaciones, la serie ha sido una de las más celebradas; y, como sucedió en la entrega anterior con Schitt’s Creek, arrasó y elevó, una vez más, a la categoría de estrellas a sus protagonistas y creadores. Lasso llegó a la ceremonia con una historia simple de choques y contrastes, algo que fascina a los votantes, y se posicionó como una de las favoritas.

Lasso, claro, no era la única comedia en la ceremonia. Black-ish, encabezada por Anthony Anderson; Cobra Kai, el reboot de Karate Kid; Emily in Paris, comedia romántica protagonizada por Lily Collins; Hacks, o el increíble encuentro entre una estrella de Las Vegas y una irreverente guionista; The Flight Attendant, el regreso de la querida Kaley Cuoco a la TV luego de The Big Ban Theory; Pen15, un coming of age único; la entrañable The Kominsky Method, con Michael Douglas; y muchas más estuvieron ahí, haciendo fuerza para llevarse cada una sus estatuillas.

Además, el esperado reencuentro de Friends en su especial también estuvo entre las propuestas que optaban por su premio, en este caso, en rubros técnicos.

Los Emmy de la diversidad

Este año, a diferencia de otras entregas en donde siempre quedaba relegada o en discusión, la diversidad, el empoderamiento femenino y la representación de nuevas realidades y sexualidades dijeron presente entre los programas nominados para la entrega número 73 de los Premios Emmy, que otorga la Academia de Artes y Ciencia de la Televisión.

Así, repasando números y programas, hubo nueve nominaciones para I May Destroy You, una potente historia sobre una mujer que debe superar una violación; tres para Euphoria, que analiza el universo joven en donde el sexo y las drogas no son un tabú; hubo un reconocimiento a Uzo Aduba por In treatment, con sus violentos pacientes que la criticaban por ser negra y mujer; las 21 nominaciones para The handmaid’s tale, un clásico en la ceremonia; las 16 nominaciones para Mare of Easttown; las tres de Pose, incluyendo la primera nominación para una actriz trans, MJ Rodríguez; la nominación de Ewan McGregor por Halston; también se suman las 18 de The Queen’s Gambit. Son solo algunas de las producciones que optaron por la ansiada estatuilla.

Cada una de ellas refleja historias fuertes, distintas, dolorosas, necesarias, en las que la mujer, la comunidad LGTBQ+ y nuevas sexualidades fueron el eje de sus propuestas, pero sin aleccionar, partiendo desde lo genuino de historias comprometidas con su tiempo.