El elenco argentino para La ley y el orden, una incógnita

En un evento virtual en el que se presentó el episodio 500 de La ley y el orden UVE, que estrenó en Universal TV, el director Juan José Campanella contó detalles de su trabajo en la serie.

En exclusiva con diario Hoy, ante la consulta sobre a qué argentinos eligiría para protagonizar el show, dijo: “Me la tendrías que haber mandado por escrito ayer esta pregunta, estos ejercicios me encantan, pero es para pensarlo. Por lo pronto, no sé, si fuera como cuando la serie se estrenó hace 30 años... pero la verdad es que paso. Me ocurre como con todos los proyectos en cuanto a quién elegimos, pero no la puedo contestar”.

La ley y el orden UVE está protagonizada por un gran elenco encabezado por Mariska Hargitay.