El elenco de La guerra del mañana revela secretos de la superproducción

Con un elenco encabezado por Chris Pratt, quien también estuvo en la producción, La guerra del mañana, dirigida por Chris McKay, escrita por Zach Dean, y con un elenco de figuras como Yvonne Strahovski, J. K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson y Edwin Hodge, logra combinar lo mejor de la ciencia ficción, el cine catástrofe y la acción, sin perder su punto de vista irónico y humorístico sobre la extraña situación que viven sus personajes.

Diario Hoy estuvo en el lanzamiento mundial de la película y trae sus mejores momentos.

—¿Cuál ha sido el mayor subidón de adrenalina que tuviste durante tu participación en el rodaje de esta película?



—Chris Pratt: Podrías hacerme esta pregunta en 10 días diferentes y podría darte 10 respuestas distintas porque realmente fue una película física y había mucho para elegir. De lo que se me ocurre, hay una secuencia muy buena: sé que nos centramos en la gente del presente 2021, pero cuando damos el salto a 2051, hay una transición y caemos del cielo en Miami y aterrizamos en una piscina. Implicó hacer un gran trabajo en el agua y eso en verdad resultó muy divertido. Tuvimos que saltar desde un trampolín que construimos con una carretilla elevadora y saltar al agua. La cámara nos seguía hacia abajo y luego había personas que saltaban y aterrizaban encima tuyo forzándote a sumergirte en el agua. Toda esa secuencia nos llevó probablemente dos o tres días, fue realmente genial, muy divertida y muy física. Hay una cámara ahí abajo, intentás estrellarte contra el suelo y salir a flote, y luchás en un primer plano bajo el agua. Fue muy divertido. Eso es algo que se puede destacar.



—¿Alguien más tiene recuerdos de esa experiencia?

—J. K. Simmons: No pude trabajar en esa agua, pero sí en el agua congelada, lo que supuso un regocijo, una diversión, un reto y un frío diferentes. Fue genial. Todavía me molesta un poco que McKay les dejara arrastrar mi tobogán traumático por el glaciar, pero eso estará en la secuela, supongo.



—Betty Gilpin: No hay tanta acción para mi personaje. Hago de esposa terapeuta con el ceño fruncido. La mayoría de las veces sollozo con una chaqueta de punto, lo que es acción emocionalmente. Hubo un día en el que Chris tenía un montón de cosas de acción y estaba entrenando muy duro. Hubo un día en el que me comí un bagel y pensé: Quiero un segundo bagel. Anunciaron que casi no había más bagels y mi adrenalina se disparó. Estábamos rodando y, por suerte, salí corriendo, tomé un segundo bagel y volví justo a tiempo para la acción.

—Hay algo de una generación que debe a la siguiente y la noción de que los seres humanos pueden ser nuestros peores enemigos, destruyendo nuestro propio mundo. ¿Qué opinan sobre esto?



—Keith Powers: Siempre me parece genial cuando una película como esta tiene todos esos elementos. Siempre me recuerda a la música underground de la radio. Es como si la música underground se encontrara con esa canción de la radio. Es como una canción de radio con una gran letra. Es como si lo tuvieras todo. Puedes escucharla todos los días, pero cada vez que la escuchas te llevas algo de juego. Así es como me siento con esto. Lo curioso es que, cuando lo leí por primera vez, muchas de esas cosas ni siquiera me llamaron la atención y, a medida que seguía leyendo el guión y mientras rodábamos, me decía:Vaya, todo ese aspecto medioambiental y luego simplemente... Quiero decir, después del año loco que tuvimos, solo los paralelos entre la pandemia y nosotros luchando una guerra mañana en el presente; todo esto me golpeó como: Oh, wow, es una locura. El tiempo de Dios es una locura, el momento en que esto sale y donde estamos en el mundo, y es muy necesario. Es definitivamente necesario. La gente necesita algo como esto, y es genial que sea así, ese éxito de taquilla del verano, diversión, ciencia ficción llena de acción, todo eso.



–Yvonne Strahovski: Creo que ya lo han dicho muy bien, pero yo también me hago eco de ese último sentimiento. Es algo de lo que he hablado. El factor de la unidad, creo, es realmente interesante al salir de la pandemia y de cómo nos hemos unido todos durante este tiempo de aislamiento, y cómo esto quizás llega en un momento realmente bueno en el que se hace eco de lo que hemos sido, y con suerte, hacia dónde deberíamos ir para centrarnos realmente en los aspectos medioambientales a los que nos enfrentamos todos juntos como pueblo y la realidad en la que vivimos ahora.



—Pratt, vos sos también productor ejecutivo de esta película. Tenés una perspectiva en ella desde dos direcciones diferentes, pero ¿qué creés que aportó Chris McKay, el director, al proyecto después de trabajar en Lego Batman y en la animación durante tantos años?



—CP: Me encanta. Estoy muy emocionado, y diré, lo hemos hablado antes, que he oído esta regla y me gusta que, cuando le das una medicina a un perro, la envuelves en una hamburguesa para que puedan comer la hamburguesa y no sepan que se están comiendo la medicina. Creo que es importante hacer eso. Cuando le hablas al perro, no le decís: Oye, es la hora de tu medicina, le decís: Oye, es la hora de tu hamburguesa. Cualquier medicina que esté en esta película, va a saber a hamburguesa. ¿Sabés a qué me refiero? No te preocupes por eso. Es como una gran película de entretenimiento, vibrante y emocionante. Puede que haya algo que se lleve, pero sobre todo es divertida y emocionante, y asegúrate de apagar el teléfono cuando la veas. Será como estar en una sala de cine. En cuanto a trabajar con McKay, he podido trabajar con él antes. Él ha estado haciendo películas durante años, y esta es una gran película de acción en vivo, fue un paso masivo para él y para mí viniendo como productor. Tenía mucho que aprender. Estaba agradecido de estar rodeado de gente muy inteligente. Estaba agradecido de trabajar con Chris. Es el tipo de persona que está abierta a la colaboración, pero también tiene una visión muy clara. Esto es 100% suyo. He trabajado con gente que ha pasado de ser guionista a director. Chris se ha curtido sobre todo en el proceso de posproducción, si no me equivoco, y luego ha trabajado como director de animación y luego como director de acción real. Creo que los mejores directores vienen de ese lado porque saben lo que tienen que darte en la sala. Se dieron un montón de opciones increíbles para la edición. Tiene esa cosa, esa personalidad, un gran conocimiento del cine, pero también una personalidad realmente vibrante, un aura emocionante cuando está en el plató. Es realmente contagioso.