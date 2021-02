El elenco femenino de Narcos: México, a solas con diario Hoy

Mañana a las 22 A&E estrenará la segunda temporada de Narcos: México, protagonizada por Diego Luna y con las participaciones de Teresa Ruiz, Mayra Hermosillo y Fernanda Urrejola. Diario Hoy dialogó con ellas para conocer su experiencia en una serie apasionante, que desarrolla la fragmentación del cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo (Luna) mientras se activa la “Operación Leyenda”, con la que Estados Unidos busca vengar la ejecución del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena (Michael Peña).

—¿Por qué piensan que se repite tanto la pregunta sobre “cómo es ser mujer e irrumpir en un mundo masculino” como el de la serie?



—Teresa Ruiz: Porque creo que venimos de una cultura patriarcal de muchísimos años y es muy difícil reeducar o que los hombres empiecen a pensar las cosas de una manera muy abierta. En mi generación y con la gente que me rodea, mis amigos hombres, compañeros, eso está sucediendo. Pero no es eso el común y lo que pasa en la sociedad. Sigue habiendo asesinos de mujeres, seguimos ganando nada en comparación a los hombres, y al mismo tiempo hay como una responsabilidad muy grande de que la mujer tiene que ser exitosa para ser feminista. Yo crecí con una madre cuya mayor felicidad era criarnos, estar con mi papá; y los discursos del feminismo también son medio violentos.



—Mayra Hermosillo: Para mí es un tema, un cascarón que se comienza a abrir en mi vida, te invitan a leer muchas cosas, hay muchas personas alzando la voz. De donde vengo, al lado, había asesinatos y femicidios, y yo lo naturalizaba. Y hace un tiempo me enteré de la diferencia de pago, y no sabía qué podía hacer una mujer para lograr estar donde quería estar: ser madre, una profesional. Y es eso, si no eres madre, debes ser una exitosa profesional, porque si no para qué estás en el mundo. Muy confuso, es bastante violento y creo que estamos en un camino de cuestionarnos. No hay que imitar discursos, sino cuestionarnos y preguntarnos, porque tenemos backgrounds diferentes muy fuertes que nos dicen cómo tenemos que ser.



—Fernanda Urrejola: Estamos viviendo en una época interesante para la mujer, que se está abriendo y poniendo temas a la luz, entendiendo que se requiere un cambio. Con estos personajes de mujeres en un mundo tan machista, la invitación es a hablar del poder de lo femenino, y no a trasladar las características masculinas a los personajes femeninos. En ese caso, serían hombres con faldas. Ser mujer hoy en día es maravilloso, pero falta mucho por hacer. Los femicidios en Latinoamérica son una cosa brutal y terrible. Siguen sucediendo; pero le estamos pudiendo poner nombre, dejando de normalizar atrocidades y ubicar a la mujer en el lugar que se merece. Estoy feliz de ser mujer hoy en día y de ser actriz y poder contar estas historias.

—¿Qué desafíos tuvieron para encarnar a sus personajes?



—TR: Es un personaje muy sensual, es lo primero que vi; y en el mundo del narco eso es algo que no se puede respetar. En la sociedad, el tema de ser constantemente sexualizada no es bueno y esto lo trabajamos con todo el equipo, queriendo que siempre Isabella tuviera una sensualidad muy suave.



—MH: Es el rol más diferente de mi carrera. Es otro ambiente. Estoy descubriendo un mundo, para poder interpretar cómo ha ingresado en el terreno narco y mantenerse. Tuve la suerte de compartir con grandes compañeros que me han invitado y guiado para crear el personaje, porque no se crea solo. No era mi invención porque era un personaje real y para terminar se crea en equipo, y Narcos fue un gran equipo.



—FU: Los seres humanos compartimos las emociones y la profundidad y desde ese lugar no fue difícil. Me tocó estudiar más la historia, quiénes eran los personajes y cómo se movían, lo complejo de María Elvira. Ella viene de una familia de narcos, conoce muy bien el mundo. Para ella hay reglas y cuestiones que no se pueden romper, como la fidelidad, la familia, valores que su padre le inculcó; y ve en su marido el tránsito de ser parte de la familia hasta perder la cabeza por el poder.

—¿Cómo fue trabajar con Luna?



—MH: Me ha sorprendido porque es alguien muy generoso, es una persona muy divertida; no tengo idea cuánto ha leído y cuánta gente conoce, pero cuando estás con él te quedas con algo. Él ha sido un receptor del mundo y de la vida y lo comparte, siempre busca darlo; y eso se agradece cuando estás empezando.

Una serie en donde las mujeres tomaron el control

A diferencia de Narcos, en donde las mujeres tenían un rol completamente secundario, Narcos: México ha empoderado a sus protagonistas, quienes, además, están pisando muy fuerte en Hollywood. La chilena Fernanda Urrejola ingresa en una nueva etapa de su carrera, con éxitos en el país vecino y una película de avanzada como Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta, de Ernesto Díaz Espinosa. Por su parte, Teresa Ruiz ha participado de series como Aquí en la tierra, Luis Miguel y La casa de las flores, y coprotagoniza la película, de próximo estreno, El protector, junto a Liam Neeson. Mayra Hermosillo protagonizó películas exitosas como La rabia de Clara, En la piel de Lucía y Hierba Mala.



—¿Qué veremos en la nueva temporada?



—Teresa Ruiz: Fue una temporada intensa, ruda. Mi personaje comienza a forjar su camino, creando sola.

—¿Extrañan el éxito que tenían en sus países de origen?



—Fernanda Urrejola: Narcos me dio la pauta para saber que tenía que quedarme en Los Ángeles para construir mi carrera. Me tocó hablar en mexicano, ni sabía cómo hacerlo.