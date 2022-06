El escándalo que arrastra la separación de Shakira y Piqué

Durante el ciclo Nosotros a la mañana, el periodista Marco Chiazza que se encuentra en Barcelona brindó nuevos detalles sobre la separación entre Shakira y Gerard Piqué.

El cronista explicó que el futbolista lleva viviendo “unos tres meses desde que ya no está con Shakira” en su departamento.

Además, recordó que la semana pasada los protagonistas del escándalo oficializaron su ruptura y que aunque durante estos últimos días se los pudo ver juntos en República Checa, durante el partido de béisbol de uno de sus hijos, ya no compartían vivienda.

Chiazza también reveló que Shakira está en Barcelona y Piqué, por su lado, se tomará un tiempo de vacaciones en las Islas Maldivas, “problemente con otro futbolista de la plantilla del Barça, con Ricky Puig”, afirmó.

Al respecto del impacto que ­produjo la noticia en España, el comentarista contó que la vida paralela de Piqué no sorprendió a los catalanes: “Aquí en Barcelona se sabe que Piqué, desde hace años –y no es el único futbolista, eso es evidente, no vamos a perjudicar la imagen de Piqué porque muchos futbolistas lo hacen–, le es infiel a Shakira”.

Con esta nueva información que fue lanzada por el reportero, en el piso del programa argentino mostraron una gran sorpresa.

José María Muscari, que estaba en el estudio de televisión, destacó la modalidad de trabajo de su colega.

“Nunca había escuchado un periodista tan kamikaze que se meta tan en el barro, tan de frente y en un tema tan picante”, comentó.

En medio de una vorágine de rumores y especulaciones sobre su relación, con rumores de infidelidad incluidos, ambos lanzaron un comunicado en el que pidieron tranquilidad y respeto para sobrellevar este momento.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el ­bie­nestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron, de acuerdo a lo publicado por el diario El País.

El romance de la cantante y el futbolista

Antes de que llegara la confirmación por parte de los protagonistas, los medios de todo el mundo se hicieron eco de la crisis en la pareja. Fue el podcast catalán llamado Mamarrazis, que se emite a través de redes sociales, el que reveló detalles y afirmó que la cantante había encontrado a Piqué con otra mujer.

“Lo ha pillado con otra y se van a separar”, manifestaron, y añadieron que a causa de la pelea, Piqué se mudó de la casa familiar en la que vivían junto a sus dos hijos (Milan, de 9 años y Sasha, de 7). Se instaló así en un piso ubicado en la calle Muntaner.

En el verano de 2010, Shakira conoció a Gerard Piqué en la edición del festival Rock in Rio que se realizaba en Madrid, poco antes de que se llevara a cabo el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ella era la intérprete de Waka Waka, la canción oficial de la competición, y él iba a jugar con la selección de España. El futbolista le dijo: “Nos encontraremos en la final”. Se encontraron y así comenzó la relación que duró 12 años.

Meses más tarde oficializaron la relación, en marzo de 2011. En aquel entonces, Shakira publicó una foto de ambos en su cuenta de Twitter, en la que se los podía ver en una playa de Ibiza, y acompañó la imagen con el texto: “Les presento a mi sol”.

Poco tiempo después, la mujer se mudó a Barcelona y dos años después comunicaron que estaba embarazada de su primer hijo. Milan nació en enero de 2013. Al año y medio, más precisamente en enero de 2015, nació el segundo hijo de la pareja, Sasha.

El deportista, que se desempeña en el Barcelona, figuró en varios de los últimos hits escritos por Shakira. Por ejemplo, en Loca, el corte lanzado en 2013, reconoce estar “loca” con su “tigre”.

Cuatro años después, cuando la colombiana volvió a componer la música oficial del Mundial, esta vez cantando Dare (La La La) en Brasil, en la canción habló sobre los ojos azules de Piqué. También contó con él y con sus compañeros de equipo para protagonizar el videoclip del tema.