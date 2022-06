La Rockola: “No elegimos mucho el repertorio porque eso es tarea del público”

Fundado en La Plata, el proyecto artístico identificado como La Rockola está integrado por Yamil Jauriguiberri (percusión y aplausos) y Manuel Hutchins (guitarra y voz), quien dialogó con diario Hoy sobre el camino andado y presentó el show que darán esta noche a las 21 en Baxar Mercado.

—¿De qué manera realizan la selección del repertorio?

—No elegimos mucho el repertorio porque eso es tarea del público. Lo que sí decidimos es la primera canción con la que arrancar el show, que por lo general nunca es la misma que la del concierto anterior. Hay noches en que puede pasar que nos toca un público más tímido y no se anima a pedir temas. Cuando pasa eso, tenemos canciones que sabemos que no van a fallar, generalmente de rock nacional. Si se produce ese vacío de pedidos, vamos al baúl de los hits y tocamos eso. En los casi doce años que llevamos juntos, por suerte hasta ahora no nos han fallado esas canciones. Y así como tenemos la primera canción del show, siempre cerramos la primera parte del concierto con nuestro caballo de batalla que es Llueve sobre mojado, donde me pongo a boludear imitando a Sabina y Páez.

—¿Cómo se mantiene este dueto con el paso de los años?

—Porque no ensayamos casi nunca (risas). No, hablando en serio, creo que seguimos tocando juntos primero porque nos queremos mucho, segundo porque nos entendemos con una mirada en el escenario y tercero porque nos gusta hacer música para la gente que nos va a ver.

—¿Qué artistas prefieren?

—Yo soy más de lo clásico en cuanto a rock nacional o internacional… Charly, Spinetta, Fito, Los Redondos, Calamaro, Virus o Soda. El Negro también es de los clásicos, pero a la vez es más diverso que yo. De hecho, antes de empezar la segunda parte que finaliza el show, me pide arrancar con un popurrí de Billy Jean (Michael Jackson) y Another one bites the dust (Queen). Yamil suele ser el que me empuja a sacar temas nuevos de bandas que yo no escucho.

—¿Hay alguno que mantengan por fuera?

—Hay un par de grupos de los que no hacemos nada… Generalmente porque no nos gusta el estilo. Arjona es uno, Maná también porque es como un cuarteto de Arjonas. De la Argentina, La Beriso o Callejeros. Con Callejeros es más una cuestión de que la voz de Fontanet me queda muy alta y con La Beriso creo que es más una cuestión ideológica. Igual, con los años también fuimos reduciendo ese repertorio de canciones y dejamos los clásicos de rock nacional, en español y de rock internacional.

—¿Por qué recomendarían al público que concurra al show?

—Por varios motivos: primero, porque nunca van a ver el mismo show dos veces; segundo, porque es un concierto donde la interacción entre ellos y nosotros es fundamental para armar una lista de temas que deje contento al público. Por último, el hecho de que, en la segunda parte al final del show, hacemos lo que nosotros llamamos “el ranking”, que es un bloque de canciones que sonaban en Los 40 principales en la FM Hit en el año 95, donde todos terminan bailando y cantando.