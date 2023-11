El ex de Fátima Flórez le envió un mensaje de apoyo

Norberto Marcos se separó de Fátima Flórez, a principio de este año. Y ya para las PASO de este año, se rumoreaba que ella estaba en pareja con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El exmanager de la mediática se mostró muy dolido por la nueva conquista de su ex, y le costó mucho darse cuenta de que pasaron 22 años juntos. No solo se había roto su pareja, sino que no habría vuelta atrás, ya que ella había comenzado una nueva relación.

Luego de la victoria del líder libertario, Fátima se mostró muy contenta en el búnker de ese partido, y fue una de las personalidades más destacadas en el lugar.

Consultado por un programa, Norberto solo tuvo palabras positivas para el presente de su expareja: “Feliz y exultante, como debe ser. Su novio es presidente, debe estar recontra chocha; viviendo posiblemente uno de los mejores momentos de su vida”, detalló.

No solo le dedicó unas sentidas palabras a ella, sino también hizo lo propio para la nueva pareja de Fátima, el presidente electo: “No puedo más que desearle felicidad y sobre todo mucho éxito, porque de él dependemos ahora todos los argentinos. Estamos todos subidos al mismo barco. En sus manos está el destino de todos, incluido el de ella”, finalizó el productor.