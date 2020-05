El fuerte susto que se llevó Osvaldo Laport

En diálogo con una revista, el actor contó que hace unos días se llevó un gran susto. Todo comenzó cuando, entrenando, saltó un banco y sufrió un corte profundo que derivó en diez puntos y antibióticos. “El corte no cicatrizaba, se puso colorado e inflamó”, detalló y añadió: “Me aumentaron los antibióticos, y a mí esa clase de medicación siempre me complicó los intestinos. Para colmo me subió la fiebre. Entonces mi mujer y mi hija, pese a mi negativa, llamaron a la ambulancia”.

Pero esto derivó en algo impensado porque en el sanatorio de Avenida Maipú 1660 fue derivado a terapia intensiva con un cuadro de deshidratación. “Le llaman septicemia, cuando alguna bacteria te toma la sangre y empieza a recorrer el cuerpo”, explicó. Y aclaró: “Luego me explicaron que la reacción de mi cuerpo es la normal de uno que cuenta con defensas. El tema es que si no controlás a la bacteria, puede atacarte el corazón o producirte una insuficiencia renal”.