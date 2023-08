El juicio que enfrentan Katy Perry y Orlando Bloom

Los famosos Katy Perry y Orlando Bloom han forjado una gran carrera y además recibieron a su hija en común. Con el paso del tiempo la pareja se instaló en Estados Unidos en una casa que compraron y está situada en California. Sin embargo, enfrentan un juicio millonario porque el dueño de la propiedad inició una demanda contra ellos y una inmobiliaria. Ahora, debido a esta medida, la pareja podría perderlo todo y la decisión queda en manos de la Justicia.

Por otro lado, han tenido muchas crisis y eso acarreó que fueran o vinieran muchas veces, hoy están más juntos que nunca. Con mucha preocupación temen que una de las compras más importantes de su vida quede en la nada luego de tener que ir ante la corte.

Recordemos que se conocieron en el 2016, tuvieron un noviazgo, se comprometieron sin pasar por el altar y fueron papás de Daisy en plena pandemia del coronavirus que detuvo la vida tal como la conocíamos hasta que se abrieron las actividades. En el 2020 compraron una casa valuada en 15 millones de dólares, tiene casi cuatro hectáreas y está habitada por toda la familia más el hijo del actor en sus primeras nupcias.

El sueño americano estaba marchando sobre ruedas, pero el dueño de la casa alegó que se operó, que estaba con calmantes y que al salir de la clínica se enteró que la pareja estaba comprando su casa. Así alega que no estaba en sus cabales, que la inmobiliaria no lo avisó y ahora debe demostrar que la conciencia no estaba en eje. La persona tiene 90 años, hizo una intervención en su espalda, los analgésicos no la ayudaron y ahora todo se dirime en la Justicia.