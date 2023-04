El mal momento de Cinthia Fernández

La vedette Cinthia Fernández se encuentra a cargo de su hogar, donde habita con sus hijas Charis, Bella y Francesca. Las últimas noches no fueron de lo más tranquilas puesto a que en el último fin de semana sucedió una fiesta en una casa vecina y el drama estalló. Es decir, se llevó a cabo una celebración por los 15 años de una jovencita y sus amigos se escaparon para ir a hacer travesuras en un barrio cerrado.

El problema fue que patearon la casa de la bailarina, que decidió tomar cartas en el asunto. Es decir, tomó un gas pimienta, ingresó a la casa y comenzó a defenderse como también a darles su merecido a los que irrumpieron en su casa. Además, declaró: “Yo les tiré gas pimienta sin saber quiénes estaban del otro lado, a personas que dijeron que iban a ir a mi casa a terminar de reventar la puerta. Yo salgo con un gas pimienta porque yo no sabía con qué me iba a encontrar, si un tipo me iba a pegar, me iba a violar, si eran chorros, si ­tienen armas. Yo estaba fuera de mí, estaban mis hijas dentro de mi casa”.

Por su parte, sus vecinos decidieron tomar medidas al respecto y llevaron a la Justicia a la mujer, que sigue defendiendo su buen nombre. Es más, la modelo recordó que sigue en vigilia porque tiene miedo. Entonces compartió un video en las redes sociales de cómo duerme para poder estar atenta por las noches. Así, a modo de epígrafe, puso: “Cuarta noche que duermo en sillón/colchón al lado de la puerta. Las gracias de cuatro maleducados”.

Por otro lado, publicó una historia en Instagram pasada la medianoche, donde agregó: “Estoy hace dos días durmiendo en la puerta de mi casa porque la puerta de la entrada principal está rota. Un carpintero me dio un mes de demora para arreglarla. ¡Me vandalizaron la casa! Porque la gracia es ir a patearle la puerta a Cinthia Fernández porque saben que estoy sola”.