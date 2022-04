El motivo por el que se separaron Claudia Villafañe y Jorge Taiana

La relación entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana llegó a su fin. Un mes atrás, los rumores sobre la ruptura comenzaron a resonar a partir de una publicación que hiciera el productor en sus redes sociales.

“Si a ti no te valoran es porque no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran”, fueron las palabras que compartió Taiana en una reconocida plataforma. Además, agregó: “Nunca te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor. Y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz”.

Después de 18 años de construir una relación de perfil bajo, el amor se terminó. Muchos, quizá hasta el mismo Jorge, especularon con que, tras la muerte de Diego Maradona en noviembre del 2020, la posibilidad de sacar la relación a la luz era posible.

Pero el paso del tiempo demostró lo contrario. Incluso fue la misma Villafañe quien en los últimos meses esquivó cualquier pregunta o comentario sobre su situación sentimental y eso, sin duda, no le debe haber caído bien a Taiana.

Sin embargo, el productor dejó trascender que las publicaciones en las redes sociales no iban dirigidas a su expareja sino a otra persona con la que habría tenido un conflicto. De todas formas, se conoció que entre la empresaria y Taiana hubo diferencias que no pudieron saldar y decidieron ponerle fin al vínculo amoroso que hubo entre los dos.