Se conocieron los nombres de los dos finalistas de Masterchef Celebrity

El jueves se realizó la última gala de eliminación de la tercera temporada del exitoso programa Masterchef Celebrity. Los semifinalistas fueron tres y tuvieron que cumplir con “la consigna más difícil de todas las ediciones”, según dijo Germán Martitegui.

Vicky Juariu Braier, Mica Viciconte y Tomás Fonzi fueron los tres semifinalistas que compitieron arduamente para cumplir con lo demandado por el jurado, pero uno de ellos quedó fuera de competición.

“Debajo de esta tela roja no hay ingredientes, no hay plato a replicar, nada de eso; porque hoy ustedes tienen un solo objetivo a alcanzar”, declaró Damián Betular, para luego develar lo que habían escondido: tres chaquetas de chef bordadas con sus nombres. “No es simplemente una pieza de indumentaria, es como la camiseta de fútbol, un símbolo de dedicación y sacrificio. Hay que cuidarla”, dijo Donato De Santis.

Esto despertó la emoción de Viciconte, quien cursa su octavo mes de embarazo. “Es una mezcla de cagazo, emociones, esfuerzo, sacrificio, llegar hasta acá. ¡Ay, qué papelón! ¡No quiero llorar! Muestro debilidad ante mi rival”, explicó mientras las lágrimas rodaban por su rostro.

Martitegui fue el encargado de anunciar el nombre de la primera finalista para el domingo: Mica Viciconte. “Me descoloca, no me lo esperaba para nada. Reorgullosa, me pone muy contenta. Valió la pena no dormir, estudiar, pedirle recetas a tus familiares, investigar mucho; cuando se ve el fruto del esfuerzo está muy bueno”, reflexionó claramente emocionada. “Viví todo mi embarazo acá y me queda como recuerdo”, concluyó. Finalmente revelaron el segundo semifinalista: “Tomás Fonzi también va a la final del domingo”.

De Santis fue el encargado de despedir a Juariu, la última eliminada de esta temporada. “Vicky, te fuiste y volviste. Lo disfrutaste un montón, nos encantó tu paso por esta cocina y sé que vas a tener un futuro brillante”, le comentó. “Cocinás muy rico, tenés unos sabores y unas raíces que reversionaste con mucha inteligencia, muy estudiosa. No dejes de cocinar porque realmente lo hacés muy bien”, agregó Betular.

“Si fuera una olimpíada, es medalla de bronce, es un logro enorme. Sé que fue muy difícil estar acá porque eras como la más inocente, casi como cuando invitan a una fan para algo de la tele”, resaltó Martitegui. La influencer se despidió y le dedicó unas sentidas palabras a la audiencia: “Desde que entré acá estoy muy contenta, agradezco profundamente la oportunidad porque los conocía desde mi casa y fue impresionante estar acá. Me voy, sintiendo pasión por la cocina, me transmitieron todo eso y me lo llevo ”. Y agregó con humor: “Ahora conocí tantos famosos que me va a dar cosa stalkearlos”.