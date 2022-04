Finales, cirugías y pasión en las series destacadas de la semana

EL MARGINAL 5

Una nueva vez iremos tras los pasos de los reclusos Pastor y Diosito. Separados luego de la fuga frustrada, enfrentan nuevos peligros y desafíos para sobrevivir.

Uno quedó encerrado, el otro buscando un lugar fuera de los muros, ambos tendrán que encarar las consecuencias de sus actos y reparar los daños del pasado. Se estrenará el 4 de mayo en la plataforma Netflix.

MINI BEAT POWER ROCKERS

El éxito de Discovery Kids, creado por Juan José Campanella, llega por primera vez al teatro con un espectáculo musical increíble para los más chicos. Carlos, Wat, Fuz, Myo y la genial niñera adolescente Dolores, en un espectáculo familiar con un maravilloso show de luz, sonido y visitas increíbles.

Con la dirección de Adrián Di Bastiano y la producción general de Painita Producciones y MundoLoco Animation Studios se presentarán 14, 15 y 16 de abril en el teatro Ópera Orbis Seguros (CABA). La serie se ve por por Discovery Kids de lunes a viernes a las 11.

MACGYVER

En esta nueva entrega, la organización ecoterrorista mundial “Codex” perseguirá a MacGyver y la fundación ­Phoenix para evitar que se interpongan en su plan, cuyo objetivo amenaza la integridad de la población mundial. Con el propósito de generar el estallido del volcán de Yellowstone y causar un apocalipsis global, el reloj correrá para el equipo de expertos que deberá impedir que esto suceda. Con el cambio climático como tema de apremiante importancia, la ficción trascenderá los límites de la pantalla para darle tratamiento a un asunto importante. Este miércoles a las 22.40, por Universal TV.

BOTCHED

Con procedimientos que van de desgarradores a asombrosos, los médicos favoritos de la televisión una vez más se harán cargo de cirugías que les cambiarán la vida a pacientes que no han obtenido el resultado esperado por una mala cirugía plástica. Harán lo mismo para aquellos que han experimentado un trauma físico por defectos genéticos inexplicables o quienes enfrentan las consecuencias físicas de accidentes que provocan pesadillas. Lunes a las 22 por E! Entertainment.

AGATHA RAISIN

Todos los jueves de abril, Acorn TV, el servicio de streaming líder y destino global definitivo para misterios y dramas sofisticados y bien elaborados de Gran Bretaña y más allá, presenta los episodios estreno de la última temporada de este programa. Cuenta con la ­participación estelar de Ashley Jensen (Ugly Betty).

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Final para el thriller dramático de Lucía Puenzo (La jauría), ambientado en el glamour del México de los 80. La historia sigue a Concepción (Ilse Salas), la matriarca del certamen de belleza más importante del país, quien, junto a un equipo de expertos maquilladores, entrenadores e incluso cirujanos, da la bienvenida a las 32 finalistas a su finca, La Encantada. Allí, las concursantes experimentarán un duro entrenamiento de tres meses hasta llegar al concurso de Miss México. Por StarzPlay.