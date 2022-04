Dalila rompió el silencio y se defendió de las acusaciones

Mucha fue la polémica que se generó entorno a la cantante Dalila, quien fue filmada en un supuesto estado de ebriedad durante un show. Sus fans quedaron preocupados, ya que a la misma tuvieron que sostenerla sus asistentes por haberse pasado de copas, supuestamente.

Ante esto y a través de un escrito, utilizó sus redes sociales para defenderse: "Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans, publicaron de mi... reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y esta perfecto, pero que metan a cualquiera de mis hijos, eso NO,eso es de mala persona. Y estoy hablando claro y bien, a mi publico siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brinde a todos como persona.Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia, que me gusta tomar champaña", enfatizó en parte de su relato.

La carta completa