Flavio Mendoza denunció haber sido estafado: “Que paguen los productores”

Flavio Mendoza se sumó a un reclamo de otros artistas del elenco de Taboo, la obra que desde octubre hasta noviembre de 2021 se presentó en el teatro Astor Piazzolla Tango. Según informaron los involucrados, en diciembre se dio de baja el espectáculo sin aviso previo y con la promesa de que volvería en enero, pero eso no sucedió.

A raíz de esta situación, uno de los miembros del staff, el actor Nacho Gonatta, reveló en sus redes sociales que aún no le pagaron el total del trabajo. “La verdad me encantaba hacer Taboo, un gran desafío por donde lo mires y lamento mucho que haya terminado todo tan mal. Yo rechacé otros trabajos para la temporada de verano, e imaginate que aún me deben dinero, así que si ves a los productores, recordáselo”, declaró el artista.

Luego de la gran repercusión que generó el video publicado, el actor reclamó que no lo acusaran de haber dicho cosas que no dijo. “De todo lo que me estuvieron preguntando sobre Taboo y la información que se desató hoy en los medios tras la historia que subí, solo diré que lo único que yo dije es lo que vieron salir de mi boca, y así va a ser”, escribió.

Flavio Mendoza se corrió del rol de productor para ser director artístico de la obra, dejando el trabajo de producción en manos de otras personas. El artista no estaba involucrado en las cuestiones económicas, pero quedó en el ojo de la tormenta.

Lo cierto es que el elenco y el staff de la obra, incluido Flavio Mendoza, aguardan las explicaciones de los productores por el cese inesperado de la obra y el pago del dinero adeudado.

Mendoza se pronunció de manera contundente en las redes sociales ante rumores y acusaciones que lo señalaban por lo sucedido: “Lo mismo digo, que nos paguen los productores”, poniendo en evidencia que él también era parte perjudicada en el caso.

Asimismo, la queja principal es que confiando y apostando en la producción de la obra, dejaron de lado otras ofertas laborales. La situación actual de los artistas y los demás involucrados es crítica, porque se encuentran desempleados y sin haber cobrado lo que les prometieron al momento de firmar los contratos.