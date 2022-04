Diego Topa reveló su último proyecto con Gerardo Rozín: “Me dio esta responsabilidad”

Durante una emotiva entrevista, Diego Topa contó que Gerardo Rozín le produjo un formato para televisión y adelantó que en poco tiempo es probable que el proyecto se pueda ver materializado en la pantalla chica.

“A mí me pegó la partida de Gerardo y creo que ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba. Él dejó mucha semilla de amor y familia, yo estuve muy cerca de él en su última etapa, a mí me escribió en noviembre pasado y me dijo que se quería juntar conmigo”, contó Topa. “Él cumplió un montón de sueños míos y el año pasado me llamó, me junté, me contó todo lo que le estaba pasando. Él siempre pidió reserva, siempre fue un guerrero y le ponía mucho amor a todo; me dijo que tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos”, agregó.

“Empezamos a tener reuniones con productores asociados y empezamos a armar un programa que no te das una idea lo que es, es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir”. También relató que el último encuentro con Rozín fue virtual, 20 días antes de su muerte, y que el conductor le reclamaba que se apurara para empezar a grabar.

Diego Topa expresó así el profundo compromiso que siente por materializar este sueño de Gerardo: “En este proyecto está Euge, la pareja de él, no sé dónde va a estar, pero lo vamos a hacer, después se verá la plataforma. Tenía que ver con los chicos, con la familia, tenía que ver con la música y es un poquito de él, me dejó esta responsabilidad y lo voy a hacer, te lo prometo Juan”.