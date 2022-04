Kanye West se bajó del festival Coachella

Sigue la polémica en torno de Kanye West. Después de que su presentación en los premios Grammy 2022 fuera cancelada por su comportamiento en las redes sociales, el rapero se bajó del famoso festival de Coachella en California. El artista tenía programado tocar en el cierre del evento de dos fines de semana que se realizará del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril.

La organización del Coachella, que contará por primera vez con la presencia de dos argentinas, Nicki Nicole y Nathy Peluso, todavía no se manifestó oficialmente al respecto. Lo mismo pasó con el entorno del músico.

Kanye West vs. Billie Eilish

El músico también tuvo problemas con otros colegas que estarán en el festival. En febrero, Billie Eilish fue aplaudida por parar un recital en Atlanta para ayudar a un fan que tenía problemas para respirar. “Espero a que la gente esté bien antes de seguir”, dijo al público que se encontraba en el State Farm Arena.

A West no le cayeron bien estas palabras al creer que Billie estaba haciendo referencia a Travis Scott y lo sucedido en el festival Astroworld. El ahora llamado Ye amenazó con boicotear el festival de Coachella si la joven no se disculpaba con Travis. Eilish está programada para presentarse en el espectáculo y West había invitado a Scott a su set.

“Vamos, Billie, te queremos. Por favor disculpate con Trav y las familias de las personas que perdieron la vida. Nadie quiso que esto sucediera. Travis no tenía idea de lo que estaba pasando y se siente muy apenado por lo que pasó. Y sí, él estará conmigo en Coachella, pero antes necesito que Billie se disculpe y así poder presentarme”, escribió el rapero en Instagram.

Insultos racistas

El viernes, Meta, la compañía responsable de Instagram, informó que la cuenta de Kanye West en esa red social fue suspendida por el lapso de 24 horas. La sanción fue anunciada luego de que el rapero publicara mensajes racistas refiriéndose a Trevor Noah, un presentador de televisión que divulgó detalles de su divorcio de Kim Kardashian y del novio de su exesposa, Pete Davison.

Un vocero de Meta dijo que la compañía puede tomar más medidas contra West en el caso de que vuelva a violar las reglas de la plataforma. ¿Qué dijo el músico para ser sancionado? West hizo referencia al mencionado Noah empleando un insulto que refiere a una persona negra que rechaza su origen.

A pesar de la agresión, el presentador de TV reaccionó en forma conciliadora: “Sos una parte de mi vida, Ye. Por eso me rompe el corazón verte así. No me importa si apoyás a Trump (…) Sin embargo, me importa cuando te veo en un camino peligroso y doloroso”, dijo. “Nunca olviden que el truco más grande que los racistas usaron con los negros fue enseñarnos a despojarnos de nuestra negritud (…) engañarnos para que nos dividamos”, agregó Noah.

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian

A comienzos de marzo, la Justicia confirmó el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West. El matrimonio se extendió por ocho años. La medida del juez (conocida como bifurcación) permite que una persona en medio de un divorcio complejo pase a ser legalmente soltera al tiempo que se resuelve la custodia de hijos y el reparto de propiedades.

Ni West ni Kardashian discutieron acerca de la separación en forma pública, hasta que el cantante comenzó a arremeter en sus redes sociales contra su exesposa, su familia y su novio, Pete Davidson. El rapero comentó que no se le permite tomar decisiones sobre la crianza de sus cuatro hijos, que fue excluido de sus fiestas de cumpleaños y de otros eventos familiares.