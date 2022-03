La incertidumbre de Kanye West

Por menos de una década, el rapero Kanye West y la modelo Kim ­Kardashian estuvieron casados, fundaron una familia con cuatro hijos, pero a mediados de la pandemia de coronavirus se separaron. Ahora terminaron los trámites de divorcio y el muchacho no lo tomó del todo bien, expresándolo a través de las redes sociales mediante insultos y agravios.

Sucede que en la actualidad parece que West está afectado por la salida del divorcio aún aunque haya pasado un año entero desde su separación de hecho y división de bienes más el acuerdo de tenencia dentro del ámbito privado.

En los últimos días, Kanye comenzó a quejarse y exigir explicaciones a su exmujer, pero también le dedico groserías a la actual pareja, Pete Davidson, reconocido humorista de la obra Saturday night live.

Dados estos agravios, la red social Instagram tomó la decisión de suspenderle de forma temporal todas las acciones en su cuenta que, hoy, tiene más de 16 millones de seguidores. Sucede que sus expresiones fueron consideradas como violaciones a las políticas de esta red social. Es más, se creen como intimidaciones, acoso, incitación al odio e insultos. De esta manera, la estrella no podrá publicar, conectarse, chatear ni enviar mensajes directos a lo largo de unos días hasta que la sentencia sea levantada.

Si bien Kim está en pareja con el humorista, Kanye oficializó una relación corta con Julia Fox, hicieron una campaña en común pero también han viajado a Europa en más de una oportunidad.

La expareja solo se ha puesto de acuerdo en el hecho de que no presentarán a sus nuevos compañeros sentimentales ante los cuatro menores para así preservarlos de los circos mediáticos. También coincidieron en la división de bienes y la fortuna que cosecharon mientras duró la sociedad conyugal debido a los trabajos como estrellas de publicidades, entre otros.

Ahora, la mujer continúa con los estudios universitarios puesto a que va a convertirse en una abogada penalista y también está abocada en la educación de los pequeños. En breve va a estrenar la nueva temporada de la serie familiar que muestra el detrás de escena de su vida.

Sucede que Keeping with the Kardashians se ha convertido en todo un éxito y por no cerrar el contrato con su antigua señal emisora, ahora el reality show se muda a Hulu.

Allí contará con la producción de sus protagonistas que darán las primeras primicias del año. Primero estará toda la información sobre el divorcio de Kim, luego los detalles del enamoramiento y la rápida consolidación de su noviazgo actual.

Asimismo sus hermanas darán cuenta de la llegada de los nuevos bebés a la familia pero también hablarán sobre los lanzamientos comerciales que harán en este 2022.

Si bien aún no precisaron los rumores, Kanye participará con alguna breve aparición de esta entrega que supo darle fama internacional. Aunque ahora mantenga una opinión polémica con su ex familia política, el muchacho siempre da para hablar, aun cuando no tiene la razón y el divorcio legal salió tan solo hace unos días.

De esta manera, la expareja mantiene el contacto por los éxitos pero también por los cuatro menores en común que los unirán de por vida.