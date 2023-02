El nuevo amor de Leo DiCaprio

El galán de Hollywood, Leonardo DiCaprio, se encuentra en su mejor estado profesional por los roles que lleva a cabo y además está probando suerte en la producción ejecutiva, tal como lo hace su colega Brad Pitt.

De forma reciente, Leo finalizó su noviazgo con la modelo de alta costura, nacida en Argentina, Camila Morrone. Se volvió entonces uno de los solteros más codiciados del universo.

Ni lerdo ni perezoso, supo salir con la joven Gigi Hadid y con la hija menor de Lorenzo Lamas, llamada Victoria. Como si esto no fuera poco, el propio suegro confirmó el romance y dijo que su hija estaba muy entusiasmada: “Ella está embelesada, le he dicho que trate la relación como unas vacaciones, que lo disfrute mientras dure. Si dura más que unas vacaciones genial, pero si no, que cuide su corazón porque es muy joven”.

La presentación oficial fue realizada en las pasadas fiestas del 2022 y todo marchaba sobre ruedas. Sin embargo, el vínculo sentimental llegó a su final de forma inesperada.

Ahora, el rubio protagonista de Titanic, que acaba de ser repuesta en las salas con una mejor calidad, está conociendo a otra joven que no llega a los veinte años y se llama Eden Polani. Los tortolitos salieron a cenar y fueron captados por los paparazzis, pero no brindaron ninguna declaración.