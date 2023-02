El elenco de Gina Yei a solas con diario Hoy

Ya disponible en Disney+, Gina Yei, la primera serie de Puerto Rico en la plataforma, cuenta cómo una joven, Didi Romero, llega a una escuela de artes para cumplir su sueño de estudiar y hacer música. Diario Hoy pudo dialogar en exclusiva para Argentina con Romero, Gabriel Tarantini, Felipe Albors y Ana Gabriela Wolferman, sus protagonistas.

—¿Cómo viven la previa al estreno de la serie mañana en la plataforma?

—Gabriel Tarantini: Una locura.

—Didi Romero: Tengo todos los sentimientos, todos, sí; tenemos todos los sentimientos así, no sabemos qué sentir. Es como cuando tienes frío, pero también tienes calor; como que hace mucho frío, pero estás sudando. Así es como yo me siento.

—¿Sienten presión al ser los protagonistas de la primera serie puertorriqueña de Dísney para el mundo?

—DR: Yo creo que es más emoción, emoción de que por fin hay algo distinto, como hay algo en una plataforma como Dísney, hay una serie que habla de tantas cosas que no se hablan en todas la series. Y también que es una producción que se hizo en Puerto Rico, que se hizo en la isla con talentos locales, con talentos latinos. Un proyecto superdivertido creado completamente por latinos que sea internacional es un logro increíble. Yo creo que es la primera vez que se ve algo así.

—Felipe Albors: Esto es como la Selección de Argentina, que, de paso, muchas felicidades. Ellos fueron a esa final, esto tenía que pasar; esta serie tiene que salir, el mundo tiene que ver a Puerto Rico, el reggaetón, tiene que sentir esto. Y nosotros estamos listos porque yo creo que la presión se sintió en el momento de grabar, una responsabilidad grande; y ahora nos toca, al igual que al resto del mundo, disfrutar de la serie y estamos todos muy emocionados por ella.

—Ana Gabriela Wolferman: Sí, súper emocionados. También, lo grabamos ya como hace casi dos años, en el 2021; y ya estamos en 2023. O sea, estamos emocionados de ver todo lo que hicimos, ver el producto final y esperar respuestas positivas. Sabemos que es una serie divertida, alegre, con mensajes bonitos, con música increíble; entonces ya, realmente lo que yo siento es emoción y mucha felicidad.

—La grabaron hace tiempo, pero, ¿pudieron ver los episodios? ¿Qué les pareció?

—DD: Un poquito.

—GT: La verdad es que nunca me imaginé lo precioso que se ve en pantalla absolutamente todo: desde la isla de Puerto Rico, hasta el vestuario, el valor de producción, la música, las coreografías, absolutamente todo. Así que para mí fue un shock inmenso y es como lo hicimos nosotros. O sea, yo creo que no es tanto la presión, sino la emoción de compartir ese sentimiento, porque estoy seguro de que todo el mundo que va a prender Disney+ se va a quedar de la misma manera que nosotros.

—FA: Y lo que hemos visto es muy poco. Así que va a haber personas que de verdad quieren ver la serie, que se van a adelantar y van a llegar al último capítulo, y nosotros vamos a estar atrasados.

—¿Van a hacer algo para el estreno, se van a juntar o virtualmente para ver algo?

—GT: No, pero ahí está la idea, porque creo que todo el mundo está en sitios diferentes. Así que creo que con familia definitivamente vamos a estar todos presentes en frente a la pantalla.

—DR: Bien, pero queremos que haya un reencuentro.

—GT: Claro, eso sí, ojalá.

—Su exposición, ahora seguramente con la serie, va a crecer notoriamente en toda Latinoamérica. ¿Cómo manejan eso de las redes sociales, qué subo, qué no subo, qué cuento, qué muestro?

—DR: Yo he estado trabajando en las redes sociales ya por seis años y me acuerdo que en los inicios se me hizo un poco difícil el entender que las redes sociales no lo son todo y no son la vida de uno. Uno va a las redes sociales, lo primero que uno hace hoy en día cuando se levanta por la mañana es chequear las redes sociales, que no es, yo no diría que es algo ultramegamalo; porque uno cuando se levantaba por la mañana cuando era chiquito era ver la televisión, comer el cereal para ir a la escuela. Entonces, pues, definitivamente sí es algo que está muy presente en nuestra vida hoy en día, pero no es todo. Vemos mucho los highlights de la vida de la gente, o sea vemos todo lo positivo, como que “mira lo que estoy haciendo”, “mira esto, esto es bueno, esto es lo otro”, pero no enseñamos lo malo, lo negativo. Y pienso que en esta serie también se enseña mucho eso de que no todo el tiempo te vas a sentir bien y no todo el tiempo vas a estar con una sonrisa en el rostro, y no tienes que demostrarle nada a nadie si no te sientes bien o si te sientes bien. Yo pienso que es algo muy importante el balance entre esos dos mundos tan distintos de las redes sociales y la vida real. No todo es el teléfono, no todo son las redes sociales. Entonces pienso que todo depende de lo que tú sientas, tu corazón: si no te gusta lo que vas a subir, no lo subas; si no quieres subir nada, no lo subas; si no sientes la gana de entrar a las redes sociales, no entres a las redes sociales, porque hay un mundo más allá. Pero también está TikTok. Yo me paso horas en TikTok viendo perritos y cosas muy chéveres que gastan mi tiempo, pero bueno.

—¿Por qué hay que ver Gina Yei?

—FA: Considero que tienen que ver Gina Yei porque esto es una serie para toda la familia: tanto los jóvenes, que van a disfrutar de la música; como los adultos que les quieren inculcar valores a sus hijos, como la honestidad, la autenticidad; y para los ancianos, nuestros abuelos, nuestras abuelitas, que quieren ver esta serie porque quieren revivir su infancia, su juventud y bailar ahora, a los 80, 90 años, como si tuviesen 16.

Los protagonistas de la serie cuentan qué es lo que más les gusta de sus personajes

Gina “Yei” (Didi Romero) ganó una beca para estudiar en el Instituto Musical del Caribe (IMC), considerado la cuna del reggaetón. En el camino se cruzará con amigos, enemigos y gente a quien querrá para compartir su vida. Romero, Gabriel Tarantini, Felipe Albors y Ana Gabriela Wolferman cuentan qué es lo que más les gusta de sus roles.

—¿Qué es lo que más les gusta de sus personajes?

—Didi Romero: A mí me gusta que sea muy ambiciosa, que sea muy positiva. Me encanta también la esperanza que tiene todo el tiempo: siempre ve lo positivo en todo, ve como esa luz; y siempre tiene esas ganas de aprender y de poder obtener lo que ella quiere, que son todos sus sueños, todas sus metas. Ella lo va a lograr porque no, ella no se quita.

—Gabriel Tarantini: Para mí fue, yo creo que la autenticidad de Manu durante el arco de toda la temporada. Él tiene algo muy en su cabeza que es ser exitoso y ser cantante; ser compositor y pertenecer al mundo del reggaetón urbano latinoamericano. Además, él, su autenticidad no la logra perder nunca; y creo que eso es algo que es un valor muy interesante y que creo que hoy en día va de la mano con todo lo que está sucediendo.

—Ana Gabriela Wolferman: A mí, Rubi me encanta porque es una superestrella, tiene una autoestima altísima, trabaja superduro, siempre está un paso adelante, tiene sus metas, sus goals; y llega Gina, y pues no le hace la cosa fácil. Pero Rubi sigue adelante y es superdivertido. Un personaje superdivertido. Me encanta.

—Felipe Albors: Pues a mí lo más que me encanta de Jayden es su humildad (risas). Yo creo que es alguien que, como dijo Ana sobre Rubi, ya que nuestros personajes son similares en este sentido; actúa un poco en el momento, en el ojo público. Son dos que nacieron para estar en el ojo público y pues tienen un cierto personaje que interpretan cuando están en los conciertos y en su vida pública. Pero al momento de la verdad, cuando les toca pues pelear con sus sentimientos y en el tema del amor o las amistades, vemos que Jayden es un ser humano como todos, que experimenta las emociones como todos. Y pues, esa lucha de ser el Jayden, el grande, la idea de esta sensación en la música, pero balancearla con su vida personal, es algo que pues que me encanta del personaje.