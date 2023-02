El enojo de Madonna

Nacida en Estados Unidos, Madonna supo consagrarse como una rebelde dentro de una familia de trabajadores. Poco a poco fue convirtiéndose en una cantante popular, y triunfó gracias a su carisma.

Con el paso del tiempo, la mujer que hoy tiene 64 años, fue bautizada como la reina del pop por el éxito que construyó dentro de su recorrido por el camino de la música. Recorró géneros diversos, se convirtió en una excelsa bailarina, probó suerte en la actuación y con los documentales.

Gracias a su éxito, la revista Rolling Stone supo consagrarla como una de las mejores cien artistas de la historia musical y como una innovadora gracias a sus elecciones en la moda y los nuevos ritmos que promueve.

Vale recordar que hace años atrás fue excomulgada de la Iglesia Católica por los videos donde aparecían santos y burlas a símbolos religiosos.

En la actualidad, la artista protagonizó un momento de furia suscitado por las críticas que recibió por su aspecto. Estas se intensificaron por el look que mostró luego de una intervención, en su primera aparición pública que fue en la entrega de los Premios Grammy 2023.

Ante la polémica que se desató en esta fiesta que premia a la música, Madonna hizo una publicación donde mostró su postura ante las comentarios: “Muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa, ¡que distorsiona la cara de cualquiera! Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera”.

Asimismo, explicó: “Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyonce: No me romperán el alma”

Del mismo modo, advirtió en relación a sus conquistas en materia de género: “Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida. ¡Inclínense, perras!”.

La diva, que está comprometida con un bailarín de 26 años, se convirtió en madre por primera vez con la llegada de Lourdes, que hoy es una estudiante universitaria. Luego estuvo casada con el cineasta Guy Ritchie. Esta relación amorosa no terminó de la mejor manera, pues ambos pelearon por la tenencia del hijo en común llamado Rocco.

Por último, tras este matrimnio fallido, Madonna adoptó a un niño llamado David Banda Mwale Ciccone Ritchie, a Mercy James, y a las gemelas Stelle Ciccone y Estere Ciccone.