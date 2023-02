Pía Slapka aclaró los rumores que la vinculan con Benja Vicuña

Los eventos y las reuniones de las celebridades, los encuentros en las noches de festejos o celebraciones a las que asisten famosos y caras públicas suelen dejar trascendidos y rumores varios. Una foto o una sonrisa cómplice entre dos puede generar suspicacias. Y suspiros, por qué no.

Así las cosas, hace varias semanas se vinculó a la conductora Pía Slapka con el actor Benjamín Vicuña. O sea, no es la primera vez que pasa pero esta semana salió a flote nuevamente. Sucede que la panelista Luli Fernández sostuvo al aire que ambos están comenzando una relación. Aludiendo a que se los vio juntos y muy sonrientes en un evento en la coqueta localidad de Cariló.

“Es absolutamente falso. Sólo coincidimos en un par de laburos en Cariló. Está todo bien pero no pasa ni pasó nada. Buena onda”, había dicho el chileno en su momento. Y ahora fue la propia Pía quien se expresó al respecto. En una modalidad cada vez más común entre los famosos (responder preguntas de sus fans y seguidores a través de IG), a ella le consultaron respecto a Vicuña. Y lejos de tirarla afuera, dio una larga respuesta. “Voy a responder sin ser tan picante porque después uno se arrepiente de sus palabras”, comenzó diciendo. Para luego agregar: “Lo único que voy a decir es que le diría a la persona que lo tiró, que no sé por qué lo tiró, porque ni siquiera estuvo en ese evento esa persona, a la cual conozco también, alguien le debe haber dicho Estaban tal, tal y tal y dijeron bueno, dos solteros como somos dos personas simpáticas, bah hablo por mí, porque él ni idea... Pero estábamos los dos trabajando y punto. Esa persona que lo dijo capaz tenía que rellenar el programa que está haciendo, tenía que decir algo, entiendo, pero no, ni idea Benjamín, ni idea él, cualquiera”.

No es la primera vez que se rumorea con un posible amorío de Pía, separada de Paul García Navarro hace ya un buen tiempo. Hace poco la vincularon con el tenista Juan Martín del Potro y ella también salió a negarlo, aquella vez con cierto humor.