Fede Bal se separó de Sofía Aldrey

El verano ya tiene su primera ruptura de temporada. Sucede que el hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal, y la marplatense Sofía Aldrey se separaron luego de tres años de relación. Ellos se habían conocido hacia fines de 2019 y durante este tiempo de relación hubo de todo: encuentros, desencuentros, rumores y distanciamientos cómo en marzo de 2021. Hasta hoy, que parece que la relación, como diría el croupier, no va más.

Según comentaron con insistencias algunos periodistas en varios programas de panelistas, el motivo serían reiteradas infidelidades de parte de Fede Bal hacia ella. Es más, según contó la periodista Yanina Latorre, ella le habría vaciado la casa en la que convivían, incluso le habría roto una colección de Legos.

El detalle no menor es cómo su ahora expareja se habría enterado de las traiciones. Ocurre que ellos tenían un lavarropas muy moderno, el cual se puede manejar con una aplicación, de manera remota.

Así, Sofía habría visto cómo el aparato se usaba de manera constante por las madrugadas, horario poco habitual para lavar sábanas y ropa. La misma periodista dejó trascender los rumores que relacionan a Federico Bal con algunas mujeres. Entre ellas, una tal Anahí, con quien habría iniciado el vínculo hace ya un tiempo.

Pero no todo acaba allí, el rumor más fuerte aún es que él mantiene un affaire con una persona muy conocida y de mucho peso en el medio, casada y con hijos: Claudia Albertario. Sobre ello, trascendió que Albertario estaría separada de su pareja Jerónimo Valdivia.

En medio de todo, la que habló fue justamente la madre de Fede Bal, la también actriz Carmen Barbieri. En televisión contó que ya sabía algo de todo esto, o que al menos lo intuía, porque cuando visitó a su hijo en Carlos Paz (Federico se encuentra allí haciendo temporada con la obra Kinky boots) ella no estaba y tenía que volver y no volvió.

“La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en su vida, prefiero que hablen los protagonistas. Yo no pregunto”, dijo Carmen. Y agregó: “Es una relación de muchos años. Creo que no va a hablar. Habría que preguntarle a él si quiere hablar. Y a ella, si mandó los mails y los chats es porque ella quiere hablar. Que hable. Que hablen ellos que son los protagonistas”.

Por último, Carmen manifestó: “Yo lo lamento mucho, yo la quiero mucho a ella. Quiero que sean felices los dos. Si no están bien hace un tiempo y realmente es así, lo mejor es separarse para no lastimarse ni a uno ni al otro”.

Así las cosas, esta historia recién comienza.