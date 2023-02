Daniela: “La música es mi fortaleza”

Dueña de una inmensa trayectoria, Daniela lanzó un tema llamado La curiosidad que fue nominado a los Premios Gardel. Además, dialogó con diario Hoy sobre su extensa trayectoria.

—¿Qué podés contarnos sobre La curiosidad, tu nueva canción que salió al universo de forma reciente?

—Se trata de un tema escrito por mí y por un grupo de compositores para terminar de darle una vuelta de rosca a esta canción. Estoy muy contenta porque un tema nuevo, un lanzamiento, es toda una ilusión para mí que soy cantante. Para esta ocasión, nos fuimos a un ritmo más reggaetón urbano y estoy feliz. Cuando empecé a armarla, estaba muy feliz con lo que iba saliendo, estaba feliz con las melodías.

Primero me salió el ritmo y luego la otra, siendo que otras veces es al revés. Esto surgió cundo el año pasado estaba en Punta Cana trabajando junto a otros artistas, inmersa en otro proyecto que era una canción. Allí en ese contexto nació La curiosidad, al volver le terminamos de dar forma y ahora estamos por finalizar la postproducción del videoclip. Lo filmamos por casi veinte días porque queríamos mostrar algo diferente. Estoy muy contenta. Además, nos ternaron a los premios Gardel por esta canció. Fue muy lindo, mucha emoción.

—¿Es indispensable que las canciones se acompañen por un clip? ¿Qué opinión te merece?

—Cuando se crearon los clips, el primer canal que los emitía en esos años era MTV. Los videos son una forma de ponerle cara a una canción, también de contar la historia a través de unas imágenes y a la gente le gusta mucho. Esto cada vez fue tomando más fuerza. A mí, en lo personal, me encanta. Hoy es fundamental que un tema tenga un video.

—¿Cómo te llevás con las actuales formas de producción? ¿Y las redes sociales?

—Me aggiorné enseguida, me encanta. Ahora se lanza un tema, las redes sociales también sirven de vidriera. Hay otras herramientas posibles que antes no existían. Hoy por hoy, creo que los artistas, y me incluyo, tenemos muchas mas facilidades y oportunidades. Antes hacías un álbum de diez canciones, un acceso muy caro, una cosa lleva a la otra. Hoy, podes hacer de a uno, eso mejora la exposición. Las plataformas nos llevan a tener un contacto directo con el público que es el punto más importante. Para mí, también lo son los medios de promoción. La prensa nunca pasa de moda más allá de los medios. Lo bueno no pasa de moda y para mi la televisión y la radio son fundamentales.

—¿Qué te llevó a recorrer otros géneros?

—Cuando estaba en Las Primas hacía un pop más tropical. Tenía aristas bien propias de nuestro país donde nos gusta la música alegre, divertida, para bailar, pero eran covers de cumbia, mexicana, una mezcla de todo eso. Luego cuando hice la canción Endúlzame que soy café que en su origen fue un ballenato, ahora me dicen que tienen un tiempo de reggaetón aunque en aquél entonces no lo había comparado. Ahora sí me doy cuenta. A los artistas nos gusta fusionar. Lo primero mio como solista tuvo un costado brasileño, era música del norte, como las canciones Vermelho, Balanza, entre otros. También tenían pop. Luego hice Caminito con un profundo sentimiento. Uno no se da cuenta sobre la cantidad de ritmos que puede fusionar y después te preguntás si funcionará o no. Digamos que el primer paso es que los ritmos puedan combinarse. Una vez escuché a un referente francés que decía: Aquello de combinar lo incombinable y, para mi, se convirtió en un lema. Es decir, hay veces que pensas que determinados proyectos quizá no funcionen pero terminan siendo una gran obra de arte.

—¿Cómo vivís que las hinchadas de futbol tomen tus hits?

—Para mí es un hecho maravilloso. Aún más que se dé en Argentina con lo importante que es el fútbol y encima acabamos de ganar un Mundial. Ayer vi el documental sobre el Mundial de Catar, lo digo y se me pone la piel de gallina, imagínate cuando escucho uno de mis temas en la cancha, que veo como toman las camisetas, las sacuden. Es impresionante. La verdad es que los argentinos somos todos muy futboleros. Cuando toman una canción, se convierte en un clásico y no pasa de moda, la siguen cantando, encima tenes la suerte y la tome una hinchada, es lo máximo que le puede pasar a un artista. Pude cantar en estadios en enormes y fue muy hermoso. También estuve en el Maracaná con artistas de todas partes del mundo. Estuve en las canchas de River Plate, y en la Bombonera. También en Racing con muchísima alegría. No podía creer al ver la energía de la hinchada, el telón que es la bandera, esto es el fútbol y me emociona mucho. Todo es muy impresionante. Siempre lo digo. La vida es eso, son las emociones que a uno le toca vivir. Hay que tratar de hacer lo que mas nos guste, dentro de lo posible, por supuesto. Hay que luchar porque no hay imposibles. Mi madre siempre nos decía: El único límite está en el cielo. Hay que creer en uno mismo.

—¿Es tu lema de vida la perseverancia? ¿Qué te motiva a seguir cantando?

—El arte lo es todo para mí, la música es mi idioma. Me motiva todo, cuando era chica me costaba comunicarme con los demás porque era introvertida. Sin embargo, a través de la música logré soltar todas esas cosas que no me animaba a hablar. La música fue mi terapia, mi compañía, mi compañera, lo es todo en mi vida. Es mi fuente de trabajo, con la que le di de comer a mis hijas.

—Además la música fue una contención en tempos de pandemia…

—Sí, valga la redundancia, las transmisiones en vivo nos mantenían vivos. Las redes sociales y los medios de comunicación fueron fundamentales. Uno siempre debe ver lo positivo. Mas allá que mi música los haga felices, es fundamental que por unos instantes se olviden si están mal, que puedan disfrutar, que se digan que se quieren, seguir para adelante. Lo mejor está por venir.

Los hits más escuchados

En los años noventa, Daniela lanzó su trayectoria como solista, le fue muy bien y cruzó las fronteras de la Argentina para instalarse en Estados Unidos, donde se convirtió en la reina de la canción latina. Tiempo después, una vez que cosechó su siembra, decidió regresar para continuar en su suelo natal y así poder estar cerca de su familia.

Hoy está a cargo de su carrea profesional, lanzó La curiosidad y se encuentra próxima a estrenar un videoclip que se encontrará en las plataformas digitales. Asimismo, siempre que puede, pone manos a la obra para componer sus melodías y las letras que se le vienen a la cabeza. Muchas veces recorre otros géneros como el tango, el pop, y ritmos urbanos que están muy imperantes en la sociedad actual.