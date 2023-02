Nicole Neumann dejó su palabra en medio de los rumores de distanciamiento con su hija mayor

En cuanto a lo personal y familiar, para Nicole Neuman ha sido un final de año 2022 y un comienzo de 2023 bastante movido. Sucede que durante las primeras semanas de enero ella anunció su casamiento junto al piloto Manuel Urcera. En aquella oportunidad, ella había dado a conocer la noticia a través de su IG escribiendo: “Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”. Pero, esa magia parece haberse opacado un poco. Es que desde hace rato ya se rumorea que ella y su hija mayor, Indiana, no estarían pasando el mejor momento de la relación. Es más, se habla cada vez más de un fuerte distanciamiento. Y ya no se trataría solo de rumores sino que también habría hechos que lo confirman.

A saber, Indiana decidió no pasar ninguna de las fiestas con su mamá Nicole. Vale recordar que la modelo eligió pasar las fiestas y unos días de descanso durante enero en Punta del Este; allí estuvo con su novio Manuel Urcera y con sus dos hijas, Sienna y Allegra. En ninguna ocasión, Indiana fue de la partida: ni en alguna de las fechas de las fiestas, ni tampoco luego, durante las jornadas de playa y mar. De hecho, la blonda también pasó unos días en tierras españolas y allí tampoco estuvo presente Indiana. A partir de allí es que empezó a correr otro rumor: que la adolescente, enojada con su madre, se habría ido a vivir con su papá, el exfutbolista Fabián Cubero; la pareja de este, Mica Viciconte; y a su hermanito recién nacido, Luca.

Hasta ahora, todos habían sido rumores y trascendidos, pero Nicole no había hecho ninguna declaración al respecto. Durante todas estas semanas había optado por el silencio. Pero finalmente charló un poco con la prensa y claro que se refirió al asunto. Allí, en un móvil en vivo del programa Intrusos, lo primero que comentó fue: “No tengo nada que decir, se han dicho un montón de cosas, ninguna cierta, así que ni eco me hago”. Uno de los motivos que se barajaron para explicar el distanciamiento entra madre e hija fue el tema de la alimentación, tema con el que Nicole sería muy estricta. También se refirió a ello. “Muchas mentiras se dicen, muchos delirios. Yo ya me divierto. Saben que hace mucho resguardo la intimidad de mis hijas”, dijo. Y agregó: “Todas mentiras, yo no estoy para la guerra, todo lo hago desde sumar y jamás le complicaría ninguna situación a mis hijas”. Esto último tiene que ver con que trascendió una supuesta negativa de parte de Nicole por un permiso para que su hija pueda viajar junto con su padre y la pareja de este. Por último, y dejando cierto misterio en sus palabras expresó: “De dónde salen las versiones no lo sé, pero llega enero y algún invento aparece. En enero están todos muy aburridos. El año pasado, en esta época, también salieron con un montón de mentiras. Todo lo hago desde la buena onda, pero por ahí hay manos negras atrás que siempre inventan algo”. Y en el medio de todo, el que se expresó, quizás agregándole un poco de picante a la situación, fue justamente Fabián “Poroto” Cubero, ex de Nicole y papá de Indiana. El exjugador de fútbol publicó una historia en IG donde Indiana lo está acompañando a él, en el auto, ella con el uniforme escolar y en la puerta del colegio; y allí escribió: “Arrancamos el año sin deudas, jaja…”, junto con un emoji, en referencia a que tenía que rendir unas materias que adeudaba.

Vale recordar que Nicole y Fabián Cubero se conocieron en una producción de fotos hot durante el 2006. Ambos estaban en pareja en ese entonces. Primero circularon rumores de que habían comenzado una relación, hasta que, luego de que cada uno se separase, blanquearon el vínculo y comenzaron a mostrarse juntos públicamente. Se casaron en 2008, cuando ella estaba embarazada de tres meses de Indiana. Luego llegarían Allegra y Sienna. La pareja estuvo junta hasta el 2017. Primero fueron fuertes rumores de crisis, hasta que en mayo de 2017 se separaron definitivamente.