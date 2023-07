El nuevo lanzamiento de Britney

Con esfuerzo y perseverancia, la cantante Britney Spears ha alcanzado su resiliencia. Recordemos que en los años 90 la mujer lanzó a la fama por su look ­sensual, su erotismo y el talento como princesa del pop.

Por otro lado, ya venía con una carrera profesional como actriz en pequeñas producciones de la industria del entretenimiento.

Poco a poco se forjó como una estrella sin igual, pero a la vez caía en el abismo de las drogas, las adicciones y el exceso de exposición. Esto la llevó a estar internada en una clínica de rehabilitación en reiteradas oportunidades mientras transitaba su relación amorosa con el bailarín Kevin Federline y daban la bienvenida a su primer hijo. Tiempo después llegaba el segundo mientras la pareja se caía a pedazos.

Así, la cantante estaba siendo internada, se divorciaba, mientras que la custodia de los herederos quedaba en manos de su exesposo. Asimismo, la fortuna iba a parar en manos de la Justicia y su curatela estaba a disposición de su papá Jamie que seria quien maneje su vida.

Una vez que terminó el tratamiento médico, la chica tuvo una guerra judicial para recuperar su libertad y así lo hizo con creces. Además, se casó y buscó se mamá nuevamente, aunque no pudo hacerlo. Asimismo, volvió a la carrera profesional y hoy está sobre los escenarios.

En la actualidad la joven presentó un proyecto ante el mundo que estará disponible para la próxima primavera y se trata de un momento muy especial. Sucede que la diva lanza su colección de memorias en un libro que dará para hablar.

Es decir, puso manos a la obra una vez que estuvo en paz dentro de su casa y así fue que logró componer todos los textos del proyecto que la mantuvo ocupada además de fuera de los flashes mediáticos.

Bajo la venta de una prestigiosa productora, la mujer eligió como titulo The woman in me, que estará disponible para su adquisición en octubre próximo, más precisamente el 24 de ese mes. Además, quería plasmar todas sus vivencias suscitadas a partir que un tribunal le quitó la tutela por 13 años controlando sus finanzas, su salud mental y hasta la posibilidad de volver a ser mamá.

La vicepresidenta de la editorial que lanzará la obra se llama Jennifer Bergstrom y afirmó al respecto: “El convincente testimonio de Britney en audiencia pública conmocionó al mundo, cambió las leyes y mostró su fuerza y valentía inspiradoras. No tengo dudas de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año”.

Asimismo, continuó: “The woman in me es una historia va­liente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

El libro está disponible para ser reservado, tendrá un costo menor a los cuarenta dólares y además va a estar disponible en la versión digital, y en la de papel con fotos inéditas.