El nuevo proyecto de Rocío Oliva

La periodista Rocío Oliva está de novia con un productor televisivo llamado José Núñez. Ahora se trae otro proyecto entre manos y tiene que ver con un libro que lanzara sobre su vida junto a Diego Armando Maradona, que fue su pareja por más de siete años.

Respecto de ello, la mujer le dijo a Damián Rojo en una entrevista exclusiva: “Hablar de él es hermoso. Es un lindo recuerdo. Estuvimos muchos años juntos. Yo era muy chica, crecí prácticamente con él. Viví mucho afuera... Fue una experiencia divina, con sus cosas buenas y malas, como toda pareja. Lo recuerdo en su cumpleaños, en todo momento... A cualquier lugar del mundo donde vas te encontrás con un muro, una foto o algo de él”. Asimismo, continuó: “Era una persona muy joven. Y tendría que estar vivo. Pero para muchos todavía está, porque siguen pasando sus videos, fotos... Yo tengo un montón de fotos que todavía las veo y recuerdo cada momento que viví con él”.

Cuentan todo con fortalezas y debilidades: “Estoy en un proceso... me voy a poner de lleno con el tema del libro. Me gustaría escribir mi libro, mi historia. Me parece que es interesante contar algunos de sus mejores años, por el tiempo que vivimos juntos, por haber sido su última mujer... Tengo muchísimas cosas para contar, anécdotas”.

Por último, destacó: “Hay muchas cosas por enterarse, por sorprenderse. Sobre todo desde lo que yo viví como mujer, en la privacidad, en viajes... Hay muchos recuerdos, muchas cartas, muchas fotos y videos lindos...”.