En el reciente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Poli Martínez Kaplun presentó Las dos Mariette. Documental centrado en la vida de Mariette Diamant, que llegó a Argentina escapando del nazismo y cambió su identidad para evitar ser reconocida. La película invita a la reflexión como sociedad sobre el daño que continúa generando el genocidio. Hablamos con Martínez Kaplun para saber detalles del proyecto.

—La película la rodaste hace un tiempo, pero llega ahora, en un momento complicado, ¿qué te pasa con eso?

—Es en este contexto internacional donde la historia cobra más fuerza todavía. Porque es cierto que cuando yo hice la película estaba hablando del tema que tiene dura vigencia, pero también era desenterrar como sacar el polvo debajo de la mesa de algo que todavía reverbera, existe. Que es la discriminación que tiene este nodo terrible que sucedió hace 85 años, en la Segunda Guerra, el Holocausto, las Instituciones. Y estamos cumpliendo dos meses de una barbaridad que tiene todos esos rasgos, así que la verdad que es muy lamentable. Cuando presentamos la película yo la veía también distinto, me decía, estoy parada en otro lugar, después me dolían más las palabras.

—¿Cómo conociste a Mariette?

—Me escribieron para que la conociera porque venía trabajando en el tema, con mi película anterior, que es una película sobre la historia de mi familia, alemanes que salieron de Alemania en la Segunda Guerra y la anterior era sobre dos sobrevivientes. Entonces, yo estaba como involucrada en este tema, donde cuestionaba mucho acerca del antisemitismo, de los secretos, de la estigmatización, de cómo reverbera aún en las historias familiares este enorme trauma que sucedió 85 años. Eso se iba armando en estas dos películas. Alguien me recomendó que la conociera a Mariette, que tenía una historia muy significativa en relación a eso, en ocultar todavía, ella no había salido del placard hacia sus 70 años. Ella tenía un secreto, ocultando que era su origen. Pertenecía a la aristocracia argentina y no hablaba de su casa, y eso ella lo escribe en un libro. Cuando me comentan sobre su vida, yo leí esta historia, pero en el libro sobre su historia de ella contaba que nadie en su familia quería escuchar lo que ella tenía para decir, que a ella le costaba mucho. Su familia, amigos, no querían escuchar eso y eso es lo que a mí me interesó, aprender a ver qué por qué, porque fue cómo fue ese proceso. Ella me dijo bueno a la película porque también eso decía, que necesitaba hablarlo, que no se quería morir sin poder hablar de esto que dice.