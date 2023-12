La actualidad de Wanda en el Viejo Continente

La vida de Wanda Nara dio un vuelco espectacular cuando fue diagnosticada con una enfermedad que afecta sus días, la leucemia. Desde que fue atendida por sus médicos y se hizo un chequeo, la mujer emprendió un arduo tratamiento para poder tener una vida normal. Además, aceptó participar de un reality show de baile que se emite en el viejo continente.

Es por eso que divide sus días entre ese destino y aquel en el que se encuentra su esposo Mauro Icardi, que trabaja como futbolista, y sus hijos menores. De esta manera, viaja mucho y se encuentra bajo un estricto ordenamiento porque debe tomar medicinas, entrenar y poder cumplir con todas sus tareas.

En el contrato que aceptó debe competir con su pareja de baile por un premio ante el público que asiste y un jurado que debe puntuar cada una de las danzas en la emisión de los programas que se graban por adelantado. Es por ello que ella, que también ejerce como representante deportiva, se instaló en Italia para poder hacer los entrenamientos y las danzas inherentes a la pista de baile. Esto la lleva a estar lejos de sus familiares que están en Turquía, destino al que viaja cuando tiene días libres en la semana.

Por otro lado, la argentina dio una entrevista al programa para el que trabaja y se largó a llorar porque está muy exigida y con un gran compromiso encima. Asimismo, dijo que sus hijos y su esposo son el sostén emocional de todos sus días: “Volví a mi casa. Estuve tres días y… no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”.

También dio cuenta de que sus entrenamientos son arduos y la dejan muy agitada, pero con una gran sonrisa: “Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”. Además, halagó las bondades de la gente italiana y todo el amor que recibe: “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo”.

La mujer suele tener una gran presencia en las redes sociales donde muestra su vida y el detrás de escena, presentando sus rutinas: “También grabamos un montón de contenidos. Todos los bailes empiezan con un clip antes y ese clip lleva casi media jornada de grabación, preparación, maquillaje, pelo, probar el vestuario, hacerlo y practicarlo”.

Este trabajo le deja muchas enseñanzas: “Es otro estilo, se bailan diferente y estoy aprendiendo un montón. Eso me hace muy feliz”.

Una década de amor

Wanda Nara empezó en el mundo de la farándula como promotora y poco a poco fue consagrándose como modelo, bailarina, vedette y representante deportiva.

Luego de un noviazgo con el futbolista Maxi López, la pareja se casó en Argentina y fundó una familia con tres hijos. Más tarde, en menos de una década, la pareja decidió seguir caminos separados.

Por otro lado, conoció a Mauro Icardi, su actual esposo. El flechazo fue intenso, enseguida se pusieron de novios y se casaron en una gran fiesta que sucedió en Argentina. A los meses llegaron las hijas de esta pareja y todos tienen un vínculo ideal.

Los chicos suelen apoyarse en sus proyectos, él como deportista y ella como manager, empresaria y actriz. Es por ello que siempre están viajando y dejan de lado sus ocupaciones para acompañarse. Asimismo, se muestran en las redes sociales, contando todos los detalles de su vida a los seguidores que tanto los quieren.

La participación en los medios internacionales

Gracias a su carisma y su naturalidad, Wanda logró ser una vedette y una figura en Argentina. Luego probó suerte como manager de su esposo y así fue abriéndose un lugar en un universo deportivo.

Asimismo, la mujer fue invitada a probar suerte en la pantalla chica europea, donde logró trabajar en los programas centrales. También fue tentada a abrir sus empresas de cosmética que tienen sucursales en Argentina y pueden comprarse por el universo digital.

Como si todo esto no fuera poco, la mujer fue la figura central del reality MasterChef, un show del prime time donde los participantes deben cocinar.

Ahora volverá, de cara al 2024, para estar en otro show del que aún no se saben demasiados detalles. La conducción le resulto un éxito y es donde mejor se mueve en su vida como artista.

La primera película junto a Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi se conocieron en el viejo continente hace una década y se casaron. Luego, agrandaron la familia con la llegada de Isabella y Francesca. Vale mencionar que ella tiene tres hijos con Maxi López en sus primeras nupcias, llamados Constantino, Benedicto y Valentino.

En la actualidad, la pareja decidió hacer una película con su historia de amor dando cuenta de la pasión que los une en una producción que fue costeada por una importante casa de joyas. Hicieron un video y una sesión de fotos que contó con una rueda de prensa y todos los herederos estuvieron presentes.

En los años juntos tuvieron con idas y vueltas, crisis, asperezas y peleas en las redes sociales, pero siempre volvieron a elegirse. Asimismo, la pareja suele hacer campañas publicitarias para las marcas que los eligen y son un dueto preferido. Por otro lado, ella es una empresaria de la cosmética en todo el mundo.

Para la ocasión de la cinta, la pareja decidió vestirse de gala y hacer una ficción dando cuenta de lo enamorados que están. En esta oportunidad ella lució un vestido con brillantes y él un esmoquin que fue diseñado para la ocasión.

Los famosos hicieron un video que lo postearon en las redes sociales y ella puso a modo de epígrafe: “Nuestra película de amor en Turquía. Primera parte”, con muchos emojis. Las fotos muestran como él la lleva de la mano, con los ojos cerrados, mientras que el reloj marca las doce de la noche. El destino es la habitación donde espera una sorpresa, una ventana con fuegos artificiales que culminan este momento romántico.

La escena tiene un tesoro escondido que es una pulsera de diamantes que aparece por sorpresa y además los chicos colaboraron en este proyecto.