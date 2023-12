La separación de Natalia Graciano y Matías Martin

Desde hace tiempo, la farándula argentina asiste a los rumores de separación entre la modelo Natalia Graciano y el periodista Matías Martin. Es más, las integrantes de LAM dieron la noticia de que la pareja llegó a su fin luego de dos décadas de amor y una familia consagrada con dos hijos, que ahora son adolescentes.

La primicia fue dada por el comunicador Ángel De Brito, que habló con el también locutor que confirmó la noticia, con una oración que decía: “Hablé con él y me respondió con un no bastante tajante”.

Las razones por las que estaban en desacuerdo con continuar la relación tuvo que ver con “diferencias ideológicas” y no con el desgaste del amor, o terceras de por medio.

Asimismo, todo sucedió en buenos términos y cada uno siguió por su camino. Este giro inesperado en una de las parejas del momento fue una sorpresa y abrieron capítulos por separado.

Por otro lado, la periodista Pochi de las redes sociales, que tiene el sitio Gossipeame, también fue de las primeras en contar la noticia en las historias de Instagram, contando la mentada separación.

Sin aceptar ninguna de las situaciones, Natalia Graciano expresó en sus redes un gran cambio que ha experimentado y escribió: “Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender”. Luego, continuo: “El cambio es muy grande. Es funcional y emocional. Me devolvió la capacidad de ver con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco”. Sin pausas, siguió con sus palabras a pesar de que siempre tuvo un gran hermetismo alrededor: “Cómo ves, cómo te ves, cómo ves lo que te rodea. La vida en HD”. También agradeció a su equipo médico: “Me sentí acompañada y cuidada en todo momento desde la primera consulta. Un verdadero placer”.

La pareja se ha mostrado en un total hermetismo y ellos no hablaron ante las cámaras. Asimismo, ella no agradeció a su compañero y él no escribió nada en el posteo luego de la operación de su exmujer.

Los chicos ven a sus padres por igual, se llaman Mía y Alejo y ahora restará ver como se dividirán los bienes en común si es que los hay. Asimismo, él es padre de un adolescente con Nancy Dupláa y el muchacho se llama Luca.