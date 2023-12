La intensa vida de Dennis Rodman

Hace algunos meses se estrenó una serie documental que muestra parte de la vida del deportista de baloncesto, Dennis Rodman. Se titula The last dance y cuenta la vida del muchacho que tuvo una intensa vida, pero también la de otros deportistas como Michael Jordan y su paso por la disciplina física, que también lo llevó a la fama.

A lo largo de su carrera profesional, Dennis fue apodado como el Gusano y siempre tuvo un carácter explosivo dentro y fuera de la cancha. Es por ello que, a lo largo de la entrega, se repasa los orígenes del hombre, su incursión en la actividad física, los partidos, la tertulia dentro del equipo, como también algunas anécdotas de su perfil íntimo que lo convirtieron en un ícono sexual.

Cada una de las circunstancias alrededor suyo fueron una tendencia, ya sea por la elección de la estética no binario o por sus excesos y los romances que mantenía sin cesar.

Vale mencionar que, mientras salía con una chica, conoció a Carmen Electra en una noche y el romance fue un estallido sexual. Sucede, que luego de un par de encuentros, los tortolitos hicieron lo imposible por no separarse.

Es más, el hombre dejó una temporada del juego para ir a ver a su amada, pero lo fueron a buscar para que cumpliera con todos sus derechos y obligaciones laborales. Además, estaba en pleno apogeo de su momento profesional y aún más para un equipo de estrellas. Él jugó para Detroit Pistons y los Chicago Bulls.

Por otro lado, su historia familiar es muy triste. Viene de una familia humilde, su madre trabajaba como conductora de transportes escolares y, cuando él cumplió la mayoría de edad, le pidió que trabaje o estudie. Sin embargo, él no hacía nada, por lo que lo echaron a la calle. Vagaba por las casas de amigos, fue al gimnasio y empezó a jugar al básquet.

Con el paso del tiempo, Dennis jugó para poder salir adelante, fue elegido y estuvo en los mejores equipos. Poco a poco fue cambiando su estilo de vida, su look comenzó a ser no binario y hasta enamoró a Madonna luego de un breve affaire. Además, ella le propuso tener un hijo a cambio de una suma fuerte de dinero, pero esto no llegó a ningún puerto.

Por otro lado, el se casó otras veces, tiene tres hijos y ahora vive una vida más tranquila, alejada de los flashes y abocado a las memorias que lanzó. También participa en documentales y episodios que elige cuidadosamente.