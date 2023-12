Colman Domingo se reinventa en Rustin

Colman Domingo, recordado por encarnar a Victor Strand en Fear the walking dead, de AMC, se pone en la piel del activista Bayard Rustin en la película Rustin, de Netflix. Allí, se enfrenta al racismo y la homofobia cuando orquesta la Marcha sobre Washington de 1963 en defensa de los derechos civiles. Diario Hoy estuvo presente en la conferencia de prensa de presentación y pudimos hacerle algunos preguntas al actor.

—Como actor que ha interpretado a personajes importantes, ¿podría explicarnos cómo ha afrontado el reto de cambiar la forma en que los espectadores le identifican de un papel a otro?

—Lo que más me sorprende es que creo que he sido un actor que ha pasado desapercibido durante muchos años porque no pueden identificarme. Dicen, parece que me recuerdas. Pero son como, pero eres más joven, eres más viejo, eres más guapo, eres más horrible. No, estoy bromeando. Es broma. No. Pero ya sabes, creo que, ya sé cómo encarnar completamente a un ser humano diferente. E incluso los papeles que elijo, siempre elijo algo que siento que primero me va a asustar un poco, porque creo que cuando tengo preguntas sobre quiénes son y la humanidad o cómo operan, y quiero averiguarlo. Entonces sé que voy a bajar a la madriguera del conejo y voy a encontrar toda esta información que me quedo e investigo. Me encanta investigar. Eso es realmente lo más divertido de lo que hago. Y luego, cuando llego al set, lo das todo y ya no está, ¿sabes? Pero me encanta la construcción de un personaje. Por lo tanto, sé que incluso puedo mirar el cuerpo de mi propio trabajo y sé que es algo que solo me interesa. Si ya he jugado a una versión de algo antes, no me interesa tanto. Me gusta algo que también, creo que, egoístamente, me va a cambiar. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero. Quiero ser cambiado, y luego quiero que el público sea cambiado. Por lo tanto, creo que, ya sabes, estoy haciendo el trabajo por mí mismo para asegurarme de que sigo interesado e interesante.

—¿Qué tipo de investigación hiciste? ¿Te informaste sobre el Dr. King, tan cercano a Rustin?

—Estaba documentado. Ellos eran muy amigos. Eran queridos hermanos. Y como dije, Bayard inspiró a Rustin. Se inspiraron mutuamente. Realmente lo hicieron. Y hay imágenes hermosas.